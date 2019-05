El Mar Menor se queda sin las banderas azules otro año por su deficiente estado

Hostetur reclama soluciones para una recuperación real

Más que telas, azules o no, los hoteleros piden «soluciones para que el Mar Menor se recupere de verdad, que será la mejor promoción». Así lo expresa Soledad Díaz, presidenta de Hostetur, la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de la Costa Cálida. «No ha sido una sorpresa que nos quedemos de nuevo sin banderas azules, ya que sabíamos que no se habían pedido porque los ayuntamientos no quisieron arriesgarse a que fueran denegadas de nuevo», afirma Díaz, quien cree que el buen estado de la laguna «es lo que funciona en el boca a boca a la hora de que las familias decidan el lugar de sus vacaciones».

La Comunidad Autónoma aclaró ayer que «las aguas son todas aptas para el baño y son las más controladas y monitorizadas de Europa, lo que otorga un plus de seguridad a los bañistas». En su informe señala que el Mar Menor mantiene «un equilibrio delicado, aunque sigue dando pruebas de su capacidad de respuesta ante eventos como la subida de temperatura o las fuertes lluvias».