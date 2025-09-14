La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Grupo Europa rinde homenaje al cronista José Carrasco en Abarán

J. Yelo

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:49

Noche de emociones la que se vivió en el teatro Guerrero-Mendoza de Abarán. El Grupo Europa, cuyo presidente de honor es Miguel López Martínez, nombró Gigantero de Honor del XXIV Encuentro de Gigantes y Cabezudos 'El Tío Pajero', que se celebrará el domingo 21, al cronista oficial José Simeón Carrasco.

López, que obsequió con una placa al gigantero, lo definió «un hombre del pueblo que sabe a pueblo y que será niño por unos días». Aunque la sorpresa llegó con el homenaje que el Grupo Europa tributó a este profesor de instituto, ya jubilado, que recibió emocionado del matrimonio formado por Miguel López y Rosita Gómez una réplica en miniatura de los Santos Médicos.

Diversas personalidades se sumaron al homenaje desde la distancia y glosaron su vida y obra, como el poeta Luis Alberto Cuenca; la Hija Predilecta de Abarán, Amalia Gómez; la mezzosoprano María José Montiel; el farmacéutico Pedro García; los cronistas José Antonio Melgares y José David Molina; el profesor Francisco Marín; el juez de Paz, José Gil, y sus vecinos Emiliano Yelo y Ceferino Gómez. Con lágrimas en los ojos, José Carrasco agradeció el reconocimiento y señaló que, «con detalles como este, ha merecido la pena tanto esfuerzo y trabajo, y ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida». El acto incluyó con la presentación del cartel anunciador del encuentro, obra del joven Mario Carrión, de Monóvar.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un joven con asperger de Murcia, denunciado por un celador tras ingresar por intento de suicidio
  2. 2

    La caótica sucesión de Valcárcel acaba con penas de cárcel para los aspirantes
  3. 3

    La jubilación a los 65 años pasa de moda en la Región de Murcia
  4. 4 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  5. 5 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena
  6. 6 Carlos Alcaraz se prepara en Murcia para el tramo final de temporada
  7. 7

    El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario
  8. 8 Muere a los 65 años Juanito, el aficionado más popular del Efesé
  9. 9 Princesa Leonor, una alférez en tierra de pilotos
  10. 10

    Ocho años a la espera de la red de centros integrales de alta resolución en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Grupo Europa rinde homenaje al cronista José Carrasco en Abarán

El Grupo Europa rinde homenaje al cronista José Carrasco en Abarán