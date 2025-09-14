El Grupo Europa rinde homenaje al cronista José Carrasco en Abarán

J. Yelo Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

Noche de emociones la que se vivió en el teatro Guerrero-Mendoza de Abarán. El Grupo Europa, cuyo presidente de honor es Miguel López Martínez, nombró Gigantero de Honor del XXIV Encuentro de Gigantes y Cabezudos 'El Tío Pajero', que se celebrará el domingo 21, al cronista oficial José Simeón Carrasco.

López, que obsequió con una placa al gigantero, lo definió «un hombre del pueblo que sabe a pueblo y que será niño por unos días». Aunque la sorpresa llegó con el homenaje que el Grupo Europa tributó a este profesor de instituto, ya jubilado, que recibió emocionado del matrimonio formado por Miguel López y Rosita Gómez una réplica en miniatura de los Santos Médicos.

Diversas personalidades se sumaron al homenaje desde la distancia y glosaron su vida y obra, como el poeta Luis Alberto Cuenca; la Hija Predilecta de Abarán, Amalia Gómez; la mezzosoprano María José Montiel; el farmacéutico Pedro García; los cronistas José Antonio Melgares y José David Molina; el profesor Francisco Marín; el juez de Paz, José Gil, y sus vecinos Emiliano Yelo y Ceferino Gómez. Con lágrimas en los ojos, José Carrasco agradeció el reconocimiento y señaló que, «con detalles como este, ha merecido la pena tanto esfuerzo y trabajo, y ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida». El acto incluyó con la presentación del cartel anunciador del encuentro, obra del joven Mario Carrión, de Monóvar.