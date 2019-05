Denuncian actos vandálicos en el Centro de Interpretación de la Sierra de la Pila LA VERDAD Viernes, 17 mayo 2019, 09:09

El Centro de Interpretación del Parque Regional de la Sierra de la Pila de Fortuna es objeto de actos vandálicos. Así lo denuncian Elena Baeza y Joaquín Colomé, candidatos de Democracia Plural a la Asamblea Regional, quienes critican «el lamentable estado de conservación» que presentan unas instalaciones que no llegaron a inaugurarse. «El edificio es propiedad del Ayuntamiento de Fortuna y carece de medidas de seguridad; está abandonado», lamentan. El alcalde, José Enrique Gil, explicó que «este inmueble nunca se ha explotado. Hemos intentado ponerlo en valor sin éxito. Es cierto que hay destrozos, pero no vamos a invertir ni un euro hasta que no exista un proyecto».