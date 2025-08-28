La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Virgen de las Maravillas. Ayto. Cehegín
Fiestas de Cehegín

Una celebración de 300 años de historia y fe

Los cehegineros vivirán uno de sus años más especiales que pondrá en valor las tradiciones de la localidad

EFQ

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:48

Este 2025, Cehegín celebra un hito histórico en su tradición religiosa y cultural: el Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas, que coincide con los 300 años de su llegada a la localidad y que, el próximo 10 de septiembre, cumplirá 100 años de su Coronación Canónica Pontificia. Una efeméride que llena de orgullo y emoción a todos los cehegineros y que convierte a este año en uno de los más especiales de su historia reciente.

La llegada de la Virgen de las Maravillas a Cehegín hace tres siglos no fue un hecho cualquiera: cambió la vida de toda la población, consolidando su papel como Patrona y madre de todos los cehegineros, símbolo de fe, esperanza y unidad. Desde entonces, la Virgen ha acompañado la historia de la ciudad, siendo el centro de celebraciones, procesiones y actos que reflejan la devoción de sus habitantes y la riqueza cultural de la región.

El pasado 25 de julio, Cehegín revivió con gran emoción aquel momento histórico. En la emblemática Bodeguica, vecinos y visitantes participaron en un acto de recuerdo que rememoró la llegada de la Virgen hace 300 años. La celebración estuvo cargada de fervor, nostalgia y sentimiento, haciendo palpitar a la ciudad con el recuerdo de un evento que marcó su historia y consolidó a la Virgen como Patrona y guía espiritual de toda la ciudad.

El próximo 10 de septiembre, día grande de Cehegín, se celebrará un acto central en el marco del Año Jubilar. La fecha coincide con el centenario de la Coronación Canónica Pontificia, una ceremonia que consagró definitivamente a la Virgen de las Maravillas como referente espiritual y emocional de la localidad. Este aniversario será conmemorado con una solemne procesión, misas especiales y diversas actividades religiosas y culturales que permitirán a los cehegineros participar activamente en la celebración de su historia y tradición.

Tiempo de unión

El Año Jubilar no solo es un homenaje a la Virgen, sino también un momento de encuentro para toda la comunidad. Durante los próximos meses, Cehegín ofrecerá actos que combinarán la devoción con la cultura, la historia con la celebración, permitiendo a los vecinos y visitantes disfrutar de un programa lleno de emoción, música y tradición. La conmemoración de los 300 años de llegada y los 100 años de Coronación Pontificia es, sin duda, una oportunidad para reforzar la identidad local y mantener viva la conexión entre pasado y presente.

La Virgen de las Maravillas sigue siendo el corazón espiritual de Cehegín, uniendo generaciones y recordando a todos que la fe y la tradición son pilares fundamentales de la comunidad. Este Año Jubilar es, además, un recordatorio de la perseverancia y devoción de sus habitantes, que han mantenido viva la historia y el legado de su Patrona durante siglos.

En definitiva, el Año Jubilar de la Virgen de las Maravillas es mucho más que una celebración religiosa: es una fiesta que une a todos los cehegineros, un homenaje a su historia, un encuentro con sus raíces y una invitación a vivir la fe con alegría, orgullo y respeto. Cehegín se prepara para un 2025 inolvidable, lleno de devoción, cultura y tradición, recordando que hace 300 años una llegada cambió para siempre la historia de la ciudad y que hoy, como entonces, la Virgen de las Maravillas sigue siendo la madre y guía de todos sus habitantes.

