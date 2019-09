El alcalde de Ricote retira las competencias al edil Guillamón por ausentarse durante la DANA JESÚS YELO Ricote Miércoles, 25 septiembre 2019, 09:16

El alcalde, Rafael Guillamón (PP), firmó el pasado lunes un decreto con el que le retiró al concejal Francisco Javier Guillamón las competencias que tenía asumidas, que hasta el momento se había encargado de dirigir los departamentos de Economía y Hacienda, Asuntos Sociales, Sanidad, Seguridad Ciudadana, Personal, Empleo y Deportes.

El regidor esgrimió que los motivos para tomar esta decisión pasan por «el abandono de sus funciones como edil hasta la fecha, destacando que siendo concejal de Seguridad Ciudadana se ausentó sin explicación alguna durante el fenómeno meteorológico DANA». Otra de las razones, según el primer edil, obedece a «su falta de compromiso en las sesiones internas convocadas y actos públicos, y por su actitud de falta de respeto hacia compañeros de la Corporación en el último Pleno».

Por su parte, Francisco Javier Guillamón, tras afirmar que no renunciará a su acta de concejal, argumentó que «respeto la decisión del alcalde, pero no la comparto porque no son ciertos los motivos que aduce para quitarme las competencias. Mi situación laboral me impide acudir por las mañanas al Ayuntamiento». «Cada cual es libre de tomar sus decisiones», apuntó.