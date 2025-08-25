La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La agrupación Santa Cecilia de Abarán busca director tras la marcha de Leonardo Carrasco

JESÚS YELO

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:37

La agrupación musical Santa Cecilia, de Abarán, ha publicado una convocatoria oficial para la contratación del puesto de director, que ha quedado vacante tras la marcha del que ha sido su máximo responsable desde el año 2013, Leonardo Carrasco Gómez.

Una salida sobre la que el protagonista no ha querido pronunciarse sobre los motivo. Eso sí, ha manifestado a este periódico que «es hora que entre alguien con aires nuevos», no sin antes «agradecer a todos los músicos la colaboración prestada», indicó el director saliente.

Durante su larga trayectoria, Leonardo Carrasco, nacido en Abarán en el año 1980, ha cosechado brillantes premios para la agrupación, como el primer puesto en el certamen regional de Águilas en 2016 y el primer premio en el Certamen Nacional 'Ciudad de Murcia', en 2017, celebrado en el teatro Romea.

También ha formado parte como músico trombonista de la Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia y se proclamó ganador del primer concurso de trombón Ciudad de Castellón en 2002 y de la primera fase del concurso Inter Centros en el Conservatorio Superior de Oviedo en 2007, entre otros.

