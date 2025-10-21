Más de 400.000 euros para el arreglo de dos carreteras en Villanueva del Río Segura Las actuaciones se llevarán a cabo en la carretera T-B14 y en la RM-522

Jesús Yelo Martes, 21 de octubre 2025, 10:38 Comenta Compartir

Las carreteras, la sanidad y la educación fueron los principales ejes que este lunes abordó el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras, durante su entrevista con el alcalde de Villanueva del Río Segura, Jesús Viciana, en el Palacio de San Esteban.

Con cargo a los presupuestos de 2025, el gobierno regional destinará más de 400.000 euros para mejorar la seguridad vial de dos tramos de carreteras que suman 1,2 kilómetros de longitud. Las actuaciones se llevarán a cabo en la carretera T-B14 entre el punto kilométrico 0 y el 0,605 y en la RM-522 entre los puntos kilométricos 1,123 y 1,750 desde el límite municipal con Archena. Los trabajos incluirán el acondicionamiento y reparación del firme y el reasfaltado y la renovación horizontal y vertical con el fin de mejorar la seguridad vial y la movilidad de estas travesías de la localidad. El convenio que se firmará contempla la cesión al Ayuntamiento de estos tramos de carretera por parte de la administración regional, lo que permitirá al Ayuntamiento asumir su titularidad y agilizar futuras actuaciones en materia de abastecimiento, alumbrado o mobiliario urbano.

Otro de los asuntos tratados fue el programa de escolarización en el tramo de 0 a 3 años que se ha venido financiando con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, «si bien la vigencia de esta financiación ya ha vencido», según fuentes regionales. En este sentido el portavoz y consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, aseguró que «ante la inacción del Gobierno de España en este campo, el gobierno regional está analizando distintas fórmulas para garantizar la continuidad del servicio y evitar que recaiga exclusivamente sobre los Ayuntamientos».

Y en el ámbito sanitario, ambos dirigentes abordaron la remodelación del consultorio médico de Villanueva, una demanda prioritaria para los vecinos. El centro cuenta actualmente con un médico de familia, un pediatra, una enfermera y un auxiliar administrativo. Al tratarse de un edificio de titularidad municipal, la financiación de las obras corresponde al Ayuntamiento, «aunque desde el gobierno regional hemos ofrecido apoyo técnico para facilitar su posible inclusión en el próximo Plan de Obras y Servicios 2026-2027, con el que la Comunidad aportará fondos para poner en marcha nuevos equipamientos municipales», sostuvo Marcos Ortuño. Pero el alcalde solicitó que «esta actuación sea financiada fuera del Plan de Obras y Servicios».

Sobre el Plan de Obras y Servicios 2024-2005, el gobierno regional ha destinado a Villanueva del Rio Segura casi 175.000 euros, un 21% más con respecto al anterior periodo bianual. Con esta inversión, el Ayuntamiento está ejecutando tres actuaciones de mejora urbana: la renovación del Parque de La Viña; la mejora deinfraestructuras y pavimentación en la calle Barco y aledañas, y la renovación integral de la calle Pérez de los Cobos. El ejecutivo autonómico ha destinado 155.000 euros al Ayuntamiento para reforzar la policía local, una ayuda que supone un aumento superior al 64 por ciento con respecto al año pasado.

Y el alcalde instó al presidente a «un aumento del presupuesto para servicios públicos pues en diez años hemos pasado de una población de 2.500 habitantes a casi 4.000».