Ortuño dice que el conflicto en Torre Pacheco es consecuencia de la «ausencia de política migratoria de Sánchez»

El portavoz del Ejecutivo regional, Marcos Ortuño, considera que los disturbios registrados en Torre Pacheco en la última semana son consecuencia de la «ausencia de una política migratoria de Estado. Tenemos un gobierno que no tiene política migratoria de Estado, y ello tiene consecuencias», ha valorado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Para Ortuño, el presidente del Gobierno «está en otras cosas, como en defenderse de los casos de corrupción, y no resuelve los problemas; no tenemos política migratoria, y ello ha convertido a nuestro país en la puerta entrada de migraciones ilegales».

El portavoz del Ejecutivo ha pedido al ministro Marlaska que mantenga los dispositivos de vigilancia y protección en la zona «todo el tiempo que sea necesario. El ministro Marlaska no se puede olvidar de Torre Pacheco, y tiene que dotar al municipio de una comisaría de Policía Nacional y de más efectivos. Torre Pacheco ha doblado su población, pero las fuerzas y cuerpos de seguridad no han crecido lo suficiente. Hay que pensar en el día después y reforzar la seguridad», ha reclamado.

Como el presidente López Miras, ha evitado valorar las proclamas de líder de Vox, José Ángel Antelo, contra la migración. «En Torre Pacheco pedimos responsabilidad, calma y seguridad ciudadana», se ha limitado a responder cuando se le ha preguntado.

Sobre el boicot de su partido a la Sectorial sobre menores en la que el Ministerio pretendía informar del reparto de niños no acompañados por comunidades, y que no se ha celebrado por falta de quorum, Marcos Ortuño ha explicado que «no estábamos convocados». El reparto, en cualquier caso, es para el portavoz del Gobierno, «una decisión ilegal».

El portavoz del Gobierno se ha referido también al acuerdo de financiación singular de Cataluña, que el Ejecutivo recurrirá ante el Constitucional, y a otros «agravios» como la falta de inversión en infraestructuras energéticas: «Hace dos años planteamos al Ministerio un plan realista y necesario de 250 millones y 18 acciones que atraería 4.600 millones en inversiones industriales, y la respuesta es cero». Ha criticado también el posible recorte de la PAC para recordar que su gobierno «estará siempre al lado de los trabajadores del campo».

Sobre la propuesta del secretario regional del PSOE para sacar adelante sin Vox los presupuestos regionales ha criticado que «a estas alturas el secretario general del PSOE es poco creíble. Dijo que iba a defender el trasvase y a las primeras de cambio votó en contra del blindaje. Iba a exigir la reforma de la financiación autonómica y se ha tragado el cupo catalán. Con tal de justificar el enésimo agravio es capaz de todo, hasta de hacer el ridículo».

El Consejo de Gobierno ha aprobado además en su sesión de hoy los siguientes acuerdos:

Cuatro embarcaciones de Cruz Roja se incorporan al Plan Copla

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, ha aprobado el convenio de colaboración con Cruz Roja Española para la realización de actuaciones de salvamento marítimo previstas en el Plan Copla 2025.

El acuerdo establece la disposición por parte de Cruz Roja de cuatro embarcaciones de salvamento, preparadas para hacerse al mar, dotadas con la tripulación y el equipamiento necesarios, en las localidades de San Pedro del Pinatar, Mazarrón, Cabo de Palos y Los Nietos (Cartagena).

El objetivo del Plan Copla es garantizar a lo largo de todo el año, y en especial entre junio y septiembre y en Semana Santa, una respuesta eficaz, coordinada y eficiente de los recursos materiales y personales llamados a intervenir en las emergencias que se puedan presentar, tanto en las aguas interiores de la Región, como en las playas y zonas costeras de los municipios del litoral.

Una parte importante del Plan es que la infraestructura operativa, es decir, los recursos materiales y personales precisos para abordar los primeros auxilios, la vigilancia, el rescate en playas, aguas interiores y el salvamento en el mar, respondan a las necesidades reales.

Con este acuerdo, Cruz Roja Española aporta un dispositivo de salvamento costero rápido y versátil, operado por voluntarios que, gracias a su modo organizativo y medios, permite un sistema de atención de emergencias marítimas con recursos y equipo humano alerta las 24 horas del día, dando respuesta a todas las emergencias que puedan surgir en el mar, ya sea para la salvaguarda de la vida humana, la protección ambiental o la ayuda al tráfico marítimo.

El presupuesto total del convenio asciende a 225.735 euros, de los cuales la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias aporta 188.113 euros y Cruz Roja Española 37.622 euros.

Educación

Aprobada la creación de la Escuela Municipal de Educación Infantil La Algaida de Archena

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Educación y Formación Profesional, el decreto de creación de la Escuela Municipal de Educación Infantil La Algaida, en Archena, tras la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de la localidad el pasado mes de mayo.

La escuela está ubicada en el camino de la Calera y cuenta con cuatro unidades del primer ciclo de Educación Infantil, de las que una unidad es de 0-1 años, otra unidad de 1-2 años y dos unidades de 2-3 años, con un total de 55 plazas.

La Consejería incluirá esta escuela infantil en la programación de enseñanza y la inscribirá en el Registro de Centros Docentes de la Comunidad, con el fin de que imparta las enseñanzas de primer ciclo de Educación Infantil. Asimismo, realizará las funciones de información, asesoramiento y control propias de la Inspección Educativa.

Por su parte, el Ayuntamiento de Archena asumirá todas las obligaciones que le corresponden como titular del centro, sufragará los gastos de funcionamiento, conservación de instalaciones, impartirá el currículo correspondiente al primer ciclo de Educación Infantil y dotará al centro de los profesionales necesarios para su funcionamiento. El convenio tiene una duración de cuatro años, prorrogable.

Innovación empresarial

Luz verde a la adecuación de las instalaciones del Aeropuerto de San Javier para crear un vivero de aplicaciones aeroespaciales

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, ha dado luz verde al presupuesto destinado a las obras de adecuación y mejora del edificio 'Bloque Técnico' del antiguo aeropuerto civil de San Javier. El objetivo es destinar estas instalaciones del municipio del litoral de la Comarca de Cartagena a albergar un hub de tecnologías duales en el ámbito aeroespacial, especialmente para el desarrollo de aplicaciones basadas en datos satelitales.

Este es uno de los proyectos que se integran en el programa regional de impulso de las tecnologías duales en defensa, seguridad y reconstrucción, Caetra. En concreto, se ha autorizado un presupuesto de licitación de 732.655 euros, que serán cofinanciados, hasta un máximo del 60 por ciento, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), sacará a licitación en las próximas semanas el proyecto para realizar obras de adecuación en una superficie de 4.080 metros cuadrados, que comprende tanto la planta baja del edificio denominado 'Bloque Técnico', como la parcela alrededor del mismo (incluidos aparcamientos cubiertos y descubiertos, zona verde, espacios de ocio, infraestructuras de depósito de agua o alumbrado exterior, entre otros).

Las obras de adecuación incluirán zona de control de accesos en la entrada; seis módulos flexibles para empresas dotados de conectividad; dos aulas polivalentes para formación, celebración de talleres y usos variados, distribuidas y equipadas con los criterios de homologación que establece el Servicio regional de Empleo y Formación (SEF).

Además, contará con una sala de reuniones; dos módulos para ubicación de personal de gestión del centro; una sala multiusos, para comedor interno; dos almacenes; una sala de conexión de telecomunicaciones y recursos informáticos; aseos; zona verde y de recreo/ocio; y zonas de aparcamiento. Las nuevas instalaciones deberán estar dotadas de videovigilancia y sistemas de alarma y contraincendios en espacios comunes y privados, con detectores/sensores coordinados con los servicios de seguridad del recinto.

Las obras de mejora y adecuación de las instalaciones del Aeropuerto de San Javier permitirán a la Región contar con un espacio específico para impulsar pymes altamente innovadoras, 'startups' y proyectos en el ámbito de las tecnologías aeroespaciales. Asimismo, estas instalaciones albergarán los cursos de capacitación especializada en el desarrollo de tecnologías satelitales que se programen en el marco de Caetra. Igualmente, está previsto que se realicen programas de aceleración de pymes altamente innovadoras, 'startups' y empresas spin-off provenientes de universidades y centros tecnológicos de la Región.

Medio Ambiente

Más de 2 millones de euros para la restauración ambiental de la Rambla de Canteras

El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al proyecto de restauración ambiental de la Rambla de Canteras y cauces secundarios en el término municipal de Cartagena, al autorizar el gasto y que se proceda a la contratación de las obras. Está previsto que las actuaciones se puedan adjudicar este año y que finalicen en 2026.

El proyecto contempla la construcción de un puente sobre marcos prefabricados en el cruce de la rambla con la avenida Pasadera, donde se eliminará el actual paso por badén.

Además, está previsto eliminar especies exóticas invasoras, la restauración ambiental de la rambla de Canteras y plantar especies autóctonas típicas de ramblas y vegetación mediterránea.

También prevé construir un sistema de drenaje urbano sostenible con el que mitigar las inundaciones cuando se producen fuertes lluvias y recuperar el espacio para el disfrute de los vecinos.

El presupuesto para la ejecución de este proyecto es de 2,2 millones de euros y está cofinanciado con fondos europeos Next Generation (plan de recuperación), y fondos propios de la Comunidad Autónoma (IVA).

Continuidad a la monitorización de especies cinegéticas en la Región de Murcia

El Consejo de Gobierno ha autorizado modificar el límite de gasto que permitirá dar continuidad a la monitorización de especies cinegéticas en la Región de Murcia, mediante un contrato plurianual que se extenderá hasta 2029. El objetivo es garantizar la prolongación de este servicio fundamental para la gestión ambiental.

El acuerdo, elevado a Consejo de Gobierno a petición de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, establece un marco financiero que permitirá destinar un total de 435.326 euros al seguimiento de las especies de caza en la Región de Murcia.

La distribución presupuestaria para este servicio, clave para la conservación y el control de las poblaciones cinegéticas, se desglosa en cuatro anualidades. Así se destinarían en 2026 una cuantía de 92.390 euros, mientras que en cada una de las tres anualidades siguientes se dedicarían 114.312 euros.

Esta medida se enmarca en las labores de seguimiento biológico realizadas por la Administración regional, que permite el óptimo conocimiento de especies como conejo, jabalí, arruí, cabra montés o ciervo, entre otras, para poder elaborar las órdenes de caza, los planes técnicos y las autorizaciones, con el máximo rigor técnico y, de esta forma, contribuir a la sostenibilidad de los recursos naturales y la biodiversidad en el ámbito de la caza.

Deportes

Subvención de 50.000 euros al CB Cartagena para su participación en la Primera FEB 2025-2026

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, la concesión de una subvención por importe de 50.000 euros al Club Basket Cartagena para hacer frente a los gastos derivados de su participación durante la próxima temporada 2025-2026 en la Primera FEB, es decir, la segunda categoría de este deporte a nivel nacional.

Dicha participación conllevará una serie de gastos de desplazamiento, alojamiento, manutención, federativos y de asesoría que no pueden ser asumidos sin el apoyo de las administraciones públicas.

La Comunidad ha tenido en cuenta que la Primera FEB no sólo otorga la posibilidad de ascender a la Liga ACB, sino también el derecho a participar en la nueva Copa de España de Baloncesto, y ello representa un escaparate para el baloncesto de la Región en el plano nacional.

A estas circunstancias se une el destacado papel desempeñado por el club en la temporada pasada, ya que se clasificó tras la liga regular para las eliminatorias que daban opción a una plaza de ascenso a la máxima categoría.