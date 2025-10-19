La Oficina de la Región de Murcia en Bruselas, clave para que instituciones y empresas consigan fondos europeos

Cuando acuda usted a su próxima cita médica en su centro de salud, fíjese un momento en las placas de la entrada. Es probable ... que divise en alguna de ellas las estrellas doradas sobre fondo azul de la bandera de Europa y la indicación de que dicho edificio se construyó con financiación de la UE. Pues debe saber que, detrás de eso, está el trabajo del equipo que forma la Oficina de la Región en Bruselas. Desde 1989, este organismo de la Comunidad se dedica a identificar oportunidades para las instituciones y empresas murcianas en la compleja burbuja bruselense, prestándoles el respaldo necesario para aprovecharlas.

Dependiente de la Dirección General de la Unión Europea y del Instituto de Fomento (Info), la Oficina se encuentra en la Avenue des Arts y está dirigida por Lucía Huertas, quien esta semana acompañó en todo momento al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, con motivo de su viaje a Bruselas para asistir a la Semana Europea de las Regiones y Ciudades. Tal es su dominio de las cuestiones europeas que algunos trabajadores de las consejerías se refieren a la capital belga como «el territorio Lucía Huertas». «Por su experiencia, la cantidad de contactos que tiene y su capacidad de ver en 360 grados todo lo que pasa allí, Lucía es fundamental para nuestra labor política», señala el director general de la UE del Gobierno regional, Adrián Zittelli.

Tres ejes de trabajo

«La oficina trabaja sobre tres pilares fundamentales: realiza un seguimiento de las prioridades políticas europeas, detecta las oportunidades de financiación para entidades públicas y privadas que derivan de dichas prioridades y proporciona a la Región visibilidad institucional en Europa», resume la directora. El despacho, añade, es un espacio abierto donde se permite a las empresas mantener encuentros de trabajo con socios potenciales y se les enseña a 'bruselear', es decir, a saber moverse por las instituciones europeas. También se ayuda a los murcianos que buscan abrirse un hueco laboral en el corazón de Europa y, con motivo del 9 de junio y de Navidad, se organizan cócteles con la asistencia de ciudadanos de la Región.

En el corto plazo, el personal de la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas tiene una fecha marcada en rojo en el calendario: el martes 21 de octubre de 2025. Ese día, la Comisión Europea (CE) presentará su programa de trabajo definitivo para el próximo año 2026, que marcará un giro hacia el fomento de la competitividad tras unos años en los que las políticas verdes han centrado la agenda comunitaria. Huertas y sus dos colaboradores, Nathalie Álvarez y Miguel Olmedo, tienen estudiados los borradores de este programa e identificadas aquellas áreas en las que la Región cuenta con mayor potencial. Sus informes ya están en las mesas de las distintas consejerías del Gobierno autonómico.

El organismo chequea la legislación de la UE para aconsejar al Gobierno y al tejido productivo sobre las mejores oportunidades

«Por ejemplo, sabemos que se va a presentar la Estrategia de Bioeconomía, que para nosotros es esencial porque de ahí se derivan oportunidades de financiación para nuestras empresas y centros tecnológicos. También nos interesa la Ley de Economía Circular y la nueva Ley de Innovación, por las obligaciones y exigencias que puedan conllevar», explica la directora. Asimismo, cita como asuntos de interés la Estrategia de Relevo Generacional Agrario y, por supuesto, la hoja de ruta de la Comisión sobre la industria de defensa, «clave para que las empresas del programa Caetra trabajen alineadas con las prioridades de la Unión Europea».

Marco Financiero Plurianual

Más a largo plazo, la oficina sigue de cerca el nuevo Marco Financiero Plurianual para el periodo 2028-2034. La propuesta inicial de la Comisión presidida por Ursula von der Leyen ha generado un fuerte rechazo de la Comunidad y de la mayoría de regiones europeas por la previsión de recorte de los fondos de cohesión y de la Política Agraria Común (PAC). Este planteamiento de la CE todavía puede modificarse en el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Y ahí entra en juego de nuevo la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas. «Uno de los valores añadidos de contar con una oficina propia en Bruselas es esa labor previa de recopilación de toda la información sobre las cuestiones que nos puedan perjudicar, hablando con los organismos europeos y también con el resto de regiones, para que luego los políticos podamos venir a ejercer presión», apunta Adrián Zittelli.

La intervención de un minuto de López Miras el pasado miércoles en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones, así como su reunión del martes con el comisario de Agricultura, llevan detrás mucho trabajo de preparación por parte de la oficina en Bruselas. El presidente regresó a casa, pero en el 'territorio Lucía Huertas' se quedan la directora y su equipo, empeñados en que la Región de Murcia siga poniendo picas en Flandes.

Maravillas Abadía: «Nos quedan todavía dos años para frenar el recorte de la PAC»

Además de la oficina regional, el 'lobby' murciano en Bruselas está formado también por los tres eurodiputados de la Región, que cuenta en esta legislatura con más representantes que nunca en el Parlamento Europeo. Son Maravillas Abadía y Nicolás Pascual de la Parte, por el Partido Popular, y Marcos Ros, que pertenece al PSOE.

Funcionaria con amplia hoja de servicios como secretaria de ayuntamientos, Maravillas Abadía disfruta al máximo de esta experiencia en la Eurocámara, donde la negociación y el acuerdo entre políticos de distintas ideologías es una práctica común, al contrario de lo que sucede en el ámbito estatal y autonómico. «Las decisiones que tomamos aquí son importantes y tienen una gran incidencia en España y la Región», declara la eurodiputada, quien reivindica que el anuncio realizado por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, de reprogramar fondos Feder para financiar una serie de obras contra inundaciones es posible «gracias a que en la revisión intermedia de las políticas de cohesión incluimos nuevas prioridades, entre ellas el agua».

Como presidenta del Intergrupo del Parlamento Europeo para economía social, Abadía peleó para que Murcia fuera la sede de la primera cumbre europea de este modelo económico, y ahora ha presentado una propuesta de directiva en el Comité de Empleo para reconocer como profesionales de alto riesgo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los militares y a los funcionarios de aduanas y de prisiones.

Pero, sin duda, el reto de futuro está en evitar el recorte de la PAC y los fondos de cohesión que plantea la Comisión Europea. «Nos quedan todavía dos años para evitarlo y vamos a llegar hasta el final. El PP es el partido del campo y defenderá la soberanía y la seguridad alimentaria de nuestra región», avanza.

Ros y la vivienda asequible

También rechaza la propuesta de recorte de la PAC el eurodiputado socialista Marcos Ros, quien se manifestó esta semana con la bandera de la Región en la puerta de la Eurocámara. Marcos Ros recuerda a López Miras que gracias a la revisión intermedia de la política de cohesión, y a través de un informe que él defendió y lleva su nombre, puede reformular fondos Feder para su plan de vivienda asequible.