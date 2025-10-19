La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Miguel Olmedo, Nathalie Álvarez, Adrián Zittelli y Lucía Huertas, en la Oficina de la Región en Bruselas. D. G. C.

La Oficina de la Región de Murcia en Bruselas, clave para que instituciones y empresas consigan fondos europeos

El organismo chequea la legislación de la UE para aconsejar al Gobierno y al tejido productivo sobre las mejores oportunidades

David Gómez

David Gómez

Bruselas

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:25

Cuando acuda usted a su próxima cita médica en su centro de salud, fíjese un momento en las placas de la entrada. Es probable ... que divise en alguna de ellas las estrellas doradas sobre fondo azul de la bandera de Europa y la indicación de que dicho edificio se construyó con financiación de la UE. Pues debe saber que, detrás de eso, está el trabajo del equipo que forma la Oficina de la Región en Bruselas. Desde 1989, este organismo de la Comunidad se dedica a identificar oportunidades para las instituciones y empresas murcianas en la compleja burbuja bruselense, prestándoles el respaldo necesario para aprovecharlas.

