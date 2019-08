Ocho colegios nuevos tendrán subvención el próximo curso Algunos han rechazado la ayuda o han decidido no pedirla porque no alcanza para financiar todas las unidades FUENSANTA CARRERES Viernes, 23 agosto 2019, 00:41

La orden de conciertos contemplaba la implantación progresiva de las subvenciones, que se estrenaron el curso pasado con la financiación a trece colegios. Este curso 2019-2020 que ahora empieza serán otras 22 unidades de ocho colegios las que reciban subvenciones. Así, las familias de esos alumnos, que hasta ahora pagaban en esos dos cursos, por no ser enseñanza obligatoria, entre 300 y 400 euros mensuales, dejarán de abonar esos recibos. Los requisitos acordados entre la patronal del sector, los sindicatos y la Administración regional beneficiaron a los colegios más grandes y consolidados.

Sin embargo, algunos de esos centros no reciben subvención para atender la demanda completa de plazas en Bachillerato, porque hasta la fecha disponían de más clases de cuarto de Secundaria que de la etapa no obligatoria. Así, se encuentran con que disponen de subvención para dos unidades cuando son cuatro las que tienen en marcha. Esa circunstancia ha provocado que algunos centros, como la cooperativa Virgen del Pasico de Torre Pacheco, rechacen el concierto, que en otros colegios ha desatado fricciones porque las ayudas no alcanzan a todas las unidades.

Conciertos en Bachiller y FP 2018-19 La Merced-La Fuensanta (Murcia) La Inmaculada (Cartagena) Sagrada Familia (Cartagena) Monteagudo-Nelva (Murcia) San Vicente de Paúl (Cartagena) Sta Joaquina Vedruna (Cartagena) Santa María de la Paz (Murcia) Narval (Cartagena) Hispania (Cartagena) Jesús María (Murcia) San José (Espinardo) Salzillo (Molina de Segura) Las Claras (Los Alcázares) San Agustín (Fuente Álamo)

Conciertos en Bachiller y FP 2018-19 Ciudad del Sol (Lorca) Los Olivos (Molina de Segura) Nuestra Señora de Los Ángeles (Sangonera la Verde, Murcia) Montepinar (El Esparragal, Murcia) Mirasierra (Torreagüera, Murcia) San Pedro Apóstol (San Pedro del Pinatar) Majal Blanco (Santomera)

La orden establece que, para recibir la financiación, los centros deben disponer de un mínimo de tres aulas de cuarto de Secundaria ya en marcha y todas las etapas (desde Infantil a Bachillerato) en funcionamiento y con conciertos en vigor. En la práctica, las condiciones marcadas benefician a los colegios consolidados y con cierta antigüedad, ya que deben tener todas las etapas en marcha y un número elevado de alumnos, un perfil que se corresponde con los religiosos de más tradición y demanda en la Región.

Los trece centros que el pasado curso recibieron subvenciones para 29 unidades (que no son todas las que ofrecen) de primero de Bachillerato, ampliarán la financiación este año el segundo curso. Así serán 21 centros de titularidad privada los que reciban financiación. Del total, serán ocho los nuevos centros que el próximo año reciban subvención para el primer curso y, por tanto, la escolarización será gratuita para las familias en Bachillerato y FP. El próximo curso tendrán financiación para el segundo curso, y la Mesa de la Concertada decidirá si se suman nuevos colegios.