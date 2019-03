Navarro: «Nos ha pillado el toro, pero con una regulación clara no debe de haber problemas»

La sorpresa con la que Cabify anunció su desembarco en la Región también hizo efecto entre los taxistas de Murcia, muchos de los cuales ni siquiera sabían por la tarde de la presencia de sus nuevos compañeros en las calles de la capital. El presidente de la Cooperativa Radio Taxi de Murcia, Sergio Navarro, manifestó por la mañana que cuentan con la «nueva competencia» de Cabify y reclamó a las autoridades que «regulen este servicio», como ocurre en otras ciudades. «Pensábamos que no iban a llegar, pero ya están aquí. En cierto modo, lo veíamos venir», aseguró.

Navarro señaló que están a la expectativa. Sondeará las impresiones entre los profesionales del taxi para ver cómo les afecta la llegada de Cabify. Además, exigió una reunión urgente con la Consejería de Fomento e Infraestructuras para avanzar en la regulación de los VTC. Esa reunión se producirá en principio mañana, según adelantó el consejero, Patricio Valverde. El presidente de la Cooperativa Radio Taxi de Murcia lamentó también que se haya tardado tanto en redactar el nuevo decreto sobre el transporte urbano que el Gobierno regional cocina desde hace meses. «Nos ha pillado el toro», se sinceró Navarro a preguntas 'La Verdad'.

«Existiendo una regulación clara, no tiene por qué haber problemas», declaró Sergio Navarro, que no descarta movilizaciones si la operadora se salta las reglas. «En la Región de Murcia no queremos absorber las licencias que se están yendo de otras ciudades», dejó claro.

Unidas Podemos

El diputado de Podemos en el Congreso de los Diputados por la Región de Murcia, Javier Sánchez Serna, fue uno de los únicos políticos que ayer reaccionó ante el anuncio de la plataforma de movilidad. «Llega a Murcia la multinacional Cabify y, con ella, su modelo de bajos salarios, competencia desleal y elusión fiscal. Desde Unidas Podemos seguiremos apoyando al sector público del taxi y exigiendo una regulación que cumpla la ratio 1/30», señaló en Twitter.