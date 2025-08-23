Muere una mujer de Murcia tras caer de una embarcación y ser alcanzada por la hélice en Jávea La joven de 34 años sufrió heridas de hélice en cara y cuello y falleció en el Hospital de Denia

Juan Antonio Marrahí / LA VERDAD Sábado, 23 de agosto 2025, 18:36 | Actualizado 18:54h. Comenta Compartir

Una vecina de Murcia de 34 años perdió la vida este viernes tras sufrir un grave accidente náutico en Jávea (Alicante). La mujer había viajado hasta el municipio alicantino con un grupo de amigos para disfrutar de una jornada en el mar.

Los hechos ocurrieron este viernes por la tarde, en la zona de la Cala Portitxol de Xàbia, uno de los referentes turísticos de la costa alicantina y muy frecuentado por yates y pequeñas embarcaciones deportivas que navegan atraídas por las aguas cristalinas o la belleza natural de este punto de la costa. El CICU recibió el aviso de sobre las 19.42 horas, después de que los testigos que la acompañaban en la embarcación dieran la voz de alarma al 112. Explicaron que la víctima cayó al agua desde la embarcación en la que navegaba y fue arrollada por la propia hélice del barco. Hasta el lugar se desplazó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) y otra del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU).

La mujer presentaba heridas de hélice en cara y cuello, politraumatismo y parada cardíaca. Su estado era muy grave. El SAMU realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y consiguió recuperar a la afectada en el traslado al Hospital de Denia. Sin embargo, una vez en el centro hospitalario, la mujer volvió a entrar en parada y falleció.

La Guardia Civil ha asegurado que está investigando las circunstancias del accidente, si bien todo parece responder a un desgraciado accidente en una embarcación de sexta categoría, según el Registro de Buques y Embarcaciones. Son aquellas que se destinan para uso deportivo, o de recreo con fines lucrativos como el alquiler.

Al parecer, después de caer y sufrir las heridas, las otras personas que navegaban junto a la víctima se lanzaron al agua para auxiliarla y la retornaron al barco. Después, pusieron rumbo de nuevo a puerto, donde se desplazaron los equipos de emergencia para prestarle los urgentes auxilios. A pesar de todo el esfuerzo, la tragedia se consumó horas después.