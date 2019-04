Mucho móvil y menos libros

Lo admite sin complejos: en primero de Bachillerato Miguel suspendió el examen de Lengua por escribir 'soverbia' y fríbolo'. «Acho tío, en plan loco, ¿no?», le regaña su compañero del instituto, donde los dos cursan ya segundo curso y en junio se enfrentarán a la Selectividad.

'Millennial' de manual, Miguel mira la pantalla de su móvil nada más despertarse por la mañana, y es lo último que sus ojos ven antes de cerrarlos para dormir. Lleva bien el curso, y confía en sacar su acceso a la universidad sin problemas, pero no lee un libro ni por equivocación. «Es que no me gusta leer, nada. Solo leo lo que me mandan en el instituto». Escribir a mano, confiesa, puestos a decirlo todo, tampoco: «Prefiero hacer los trabajos con el ordenador». Con sus compañeros Alejandro, Martín, Raquel, Marina y Alicia, sabe que en Selectividad tendrá que hacer un esfuerzo extra para no cometer faltas de ortografía y escribir con corrección. «Ahí sí que nos la jugamos. Los profesores están incidiendo mucho», comentan estresados. Raquel y Alicia, en cambio, reniegan de las quejas de quienes les reprochan escribir mal y leer poco: «A mí me encanta leer, y no cometo faltas, alguna tilde, poca cosa... Los profesores hacen mucho hincapié», insiste.

Pasar media hora escuchando a los chicos que campan por la plaza de La Glorieta al final de la mañana da idea de la elocuencia que gastan los adolescentes de Secundaria cuando están en su salsa. Expresiones como 'en plan de', 'to guapo' y el inevitable 'acho' se repiten sin parar en un diálogo que parece más bien un intercambio de telegramas.

No es el caso de Raquel, que escribe correctamente «hasta cuando envío WhastApp. Hay de todo, pero, de mis compañeros, quienes leen, escriben bien». Ismael, alumno de La Flota, es consciente de que su letra es un galimatías indescifrable para sus profesores. Los docentes le advierten a diario de los problemas que su mala caligrafía, sumada a las continuas faltas, le ocasionarán cuando llegue a Bachillerato. «Quiero estudiar ciencias o alguna ingeniería; tampoco hace falta escribir mucho para eso».