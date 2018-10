Dos alertas cada día en la Región por maltrato infantil Psicólogos, policías y ONG alertan de los graves daños, «muchas veces irreversibles», que las agresiones generan en los más pequeños; «pueden afectar a su desarrollo y poner su futuro en riesgo», recalcan ALICIA NEGRE Domingo, 28 octubre 2018, 17:12

«No quiero seguir siendo un niño. Quiero ser un dinosaurio, para que no me pegue más». Mario solo tiene 8 años y, sin embargo, ya conoce el dolor que se esconde tras una bofetada, el peso del miedo cuando anida en la boca del estómago. Víctima de maltrato familiar, este niño, protegido bajo un nombre ficticio, es uno de los miles de menores que el pasado año marcaron el teléfono de la Fundación Anar para alertar de que algo no iba bien en casa. Un terrible grito de socorro que deja al descubierto una realidad, oculta en gran parte, que urge sacar a la luz y que precisa de una norma -como la anunciada Ley de Protección Integral frente a la Violencia contra la Infancia- para ser combatida.

Maltrato familiar, abuso sexual, acoso escolar... La violencia contra los más pequeños es un fenómeno aterrador que, en ocasiones, salta a las portadas de los diarios. Sin embargo, según advierten los expertos, esta lacra es como un gran iceberg del que, por sus características, apenas se llega a apreciar una mínima parte. La Fundación Anar trabaja desde hace décadas tendiendo una mano a los menores en situación de riesgo. Su servicio telefónico, financiado por la Comunidad, recibió el pasado año hasta 6.748 llamadas de socorro de niños murcianos.

Esta organización analizó recientemente en un estudio los episodios de violencia que registró desde 2009 a 2016 y llegó a la terrible conclusión de que los atropellos hacia la infancia se han multiplicado por cuatro. «Necesitamos poner freno a este ascenso alarmante de la violencia que padecen los niños», recalca su director de Programas, Benjamín Ballesteros. Un repunte del que la Región no ha quedado al margen.

«El delito más execrable»

La violencia contra los más pequeños es heterogénea y se camufla con múltiples disfraces. De acuerdo a los datos que maneja el Ministerio de Interior, los menores murcianos fueron víctimas el pasado año de hasta 1.531 delitos. «Los autores, en el 90% de los casos, se encuentran en el entorno más cercano a ellos», explica el inspector jefe del grupo de Menores (Grume) del Cuerpo Nacional de Policía, Alejandro Cruz. Padres o cuidadores, familiares, amigos o parejas de sus progenitores suelen encontrarse detrás de los ataques. «Estos delitos, por su naturaleza, son los más execrables que pueden sufrir».

El maltrato familiar es una de las vivencias más terribles para los infantes. En los últimos cinco años, hasta 1.150 menores en la comunidad han recibido golpes, vejaciones o amenazas por parte de alguien de su propia familia. Solo el pasado año fueron 230 los niños afectados por esta criminalidad y un 37% de ellos tenía menos de 13 años. La cifra sitúa a Murcia como la séptima comunidad más afectada por esta lacra.

Los datos que maneja el Ministerio de Interior se basan en condenas ya afianzadas, pero la cifra de alertas por presuntos casos de malos tratos a niños es mucho mayor. El registro unificado de casos de sospecha de maltrato infantil (RUMI), la principal herramienta para medir este asunto de que dispone el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales, contabilizó el pasado año hasta 753 alertas en la Región, según los datos facilitados por el propio organismo. La cifra supone un 158% más que solo un año antes y la friolera de dos alertas de media cada día.

Más de la mitad de estos casos (58,7%) se cometen por negligencia, al privar al menor de los cuidados y atenciones necesarias, pero otro 19,3% responde a un maltrato emocional. Los abusos sexuales suponen un 7% -la tercera tasa más elevada del país- y el maltrato físico alcanza al 15% de estos pequeños. La labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado es prioritaria para la detección de esta criminalidad -destaparon 502 de esos 753 casos-, pero también lo es la colaboración de sanitarios, trabajadores de los servicios sociales, profesores...

El silencio se impone

«Hay muchísimo más maltrato a los niños que a las mujeres», recalca el conocido psicólogo Javier Urra, durante años defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, en su visita esta semana a Murcia. «Lo que ocurre es que las mujeres denuncian, aunque sea en un porcentaje pequeño, y los niños no lo hacen nunca». El responsable del Grume abunda en ese problema y asegura que estos menores «sufren estos hechos en silencio».

Los niños, remarca, «no se sienten víctimas, sino que piensan que ellos son los verdaderos culpables de lo que les ocurre». Además, «se encuentran solos, sin poder acudir a nadie, ni solicitar ayuda». El inspector jefe Cruz incide, además, en que muchas veces los propios agresores influyen en el pequeño para que no revele lo que está ocurriendo de puertas para dentro. «Este tipo de manipulación hace muy difícil que el menor se abra a otras personas», lamenta. «En la mayoría de los casos se tiene conocimiento de estos hechos cuando el menor acude a un centro médico o a su propio centro escolar».

La presidenta del comité regional de Unicef, Amparo Marzal, hace hincapié en que, «en España, al igual que en el resto del mundo, la mayoría de los casos de violencia contra la infancia no se llegan a denunciar nunca». En este sentido, explica que «los niños no saben cómo hacerlo, les da miedo o, a veces, ni siquiera saben que están siendo agredidos».

La directora del teléfono de la Fundación Anar, Diana Díaz, asegura que «es especialmente preocupante porque hemos detectado que los niños tardan de media dos años en contarnos lo que está sucediendo». La soledad, insiste, «acompaña al niño maltratado porque muchos de ellos se enfrentan solos a situaciones de maltrato y lo reciben en un entorno íntimo y sin testigos».

J. Merlos / LV

Hasta 180 casos de abusos

El maltrato infantil no es, sin embargo, el único monstruo con el que la infancia debe combatir. Más de 1.100 niños han sufrido abusos o agresiones sexuales en la comunidad en el último lustro, según los datos recogidos por Interior. Solo en el último año fueron 204 los menores afectados por violencia sexual. Una lacra que no ha dejado de crecer de un tiempo a esta parte -aumentó un 53,3% entre los años 2012 y 2017- y que afecta especialmente a las niñas, que sufren ocho de cada diez ataques.

Al igual que ocurre con el maltrato infantil, la Comunidad desplegó hace años un programa para atender a los infantes que sufren abusos. Los profesionales del Proyecto Luz ya han atendido, en lo que va de año, hasta 180 de estos casos en la Región de Murcia. El año pasado, de acuerdo a los datos facilitados por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, se cerró con 252.

La psicóloga Sara Pérez Vera es una de las integrantes de la asociación Aider, que colabora activamente en este proyecto, e incide en la dificultad para destapar este fenómeno. «Normalmente se suelen detectar transcurridos los años», explica. «Muchos niños tienen un choque muy fuerte cuando pasan los años y empiezan a entender lo que les ha ocurrido». Pérez Vera insiste, no obstante, en la necesidad de seguir trabajando para arrojar luz cuanto antes sobre ese tipo de delincuencia. «La detección temprana nos asegura poder ayudar a ese niño y reeducarlo».

Actualmente, la Comunidad tiene en marcha cuatro proyectos con asociaciones distintas para atacar la violencia contra los menores en diferentes flancos. «La Administración mantiene una vigilancia extrema de los derechos del menor en todos los casos en los que se pueda dar un episodio de abuso o abandono», remarca la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Violante Tomás.

El pasado año, en la Región se dictaron 243 expedientes de protección a menores en situación de riesgo, de acuerdo a los datos que maneja la Fiscalía. En el caso de niños que se encuentren en situación de desamparo, la Comunidad asume legalmente la tutela, la guarda provisional o la guarda temporal de los mismos, según explican fuentes de la Consejería. Un mecanismo preventivo que el pasado año llevó a la Consejería a iniciar más de 730 expedientes. Asumió la tutela de 240 menores y la guarda provisional de 298.

Profesionales de unos y otros ámbitos coinciden en señalar el fuerte impacto que esta violencia causa en los pequeños y las graves secuelas que acaba generando. «Sufren daños psicológicos muchas veces irreversibles, se vuelven retraídos, desconfiados, sufren de quejas somáticas, pesadillas...», subraya el inspector Cruz.

«No ha recuperado el habla»

El psicólogo Javier Urra tampoco esconde su preocupación. «Yo he visto niñas que directamente 'se han ido a negro'», recalca. Este doctor en Psicología recuerda el caso particular del pederasta de Ciudad Lineal, en Madrid, para alertar de hasta qué punto puede la violencia dañar la infancia. Antonio Ángel Ortiz fue condenado por agredir sexualmente a cuatro niñas. «Él le quitó importancia, pero la niña china no ha recuperado el lenguaje», lamenta. «Habría que juzgarle por las consecuencias del hecho».

La presidenta de Unicef en Murcia recalca que «las consecuencias son nefastas para los niños a todos los niveles, ya que pueden afectar a su desarrollo, a su educación y poner su futuro en riesgo». Marzal subraya que «el coste de no actuar ante la violencia es muy alto, no solo para los niños, también para las familias, la comunidad escolar y para la sociedad en conjunto».

Recuerda, en este sentido, que «la sociedad civil está pidiendo una Ley Integral de Violencia hacia la Infancia que todos los grupos políticos en el Congreso han considerado necesaria». El Gobierno está esbozando en estos momentos los detalles de un anteproyecto que muchos consideran prioritario. Ballesteros, de la Fundación Anar, subraya que «necesitamos una ley que los visualice, que les apoye, proteja y les dé asistencia y tratamiento para prevenir que se produzca en el futuro».