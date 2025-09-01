El ejecutivo local de Molina de Segura destaca que los robos en domicilios han caído un 46,7% este año Asegura que los índices de criminalidad reflejan un ajuste general del 0,8%, aunque el PSOE lo niega

El equipo de gobierno de Molina de Segura hizo este lunes una valoración sobre los datos del Ministerio del Interior con respecto a los índices de criminalidad durante el primer semestre, cuyas cifras «ponen de manifiesto que los robos con fuerza en domicilios cayeron un 46,7% con respecto al mismo periodo de 2024» en el municipio, lo que reflejaría «la tendencia que hay este año de una bajada considerable en el índice de criminalidad gracias a un aumento notable de la actividad policial y del gran trabajo que realizan los agentes por garantizar una mayor seguridad ciudadana en nuestras calles». Por ello, resaltan «el descenso generalizado del 0,8%». Además, «las agresiones sexuales con penetración disminuyeron hasta un 25%, y los robos con violencia e intimidación bajaron un 11,4%». Las cifras revelan que «los robos con fuerza e domicilios, establecimientos y otras instalaciones han descendido un 33,3%», según indica el ejecutivo de PP y Vox.

Pero desde el PSOE alegan que «se ocultan los datos locales», que reflejan un «incremento del 2,8% en las infracciones en Molina y fuertes subidas en delitos sexuales (+100%), otros delitos sexuales (+200%), tráfico de drogas (+25%) y ciberdelitos (+16,9%)». Y que intentan «maquillar la realidad con medias nacionales».