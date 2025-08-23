La avenida de Granada de Molina tendrá nuevas aceras más seguras para los peatones La actuación mejorará la accesibilidad para las personas minusválidas, junto a la sustitución del pavimento de terrazo por adoquín y luminarias led

Inicio de los trabajos que van a mejorar la accesibilidad de los peatones en la avenida de Granada.

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, junto a técnicos municipales, visitó las ejecuciones incluidas para mejorar la seguridad vial peatonal en la avenida de Granada. Según informó el primer edil, estas obras, que igualmente impulsan la inserción sociolaboral de personas en situación de desempleo, cuentan con una inversión que asciende a 198.561 euros y se centran, principalmente, en la renovación de aceras de la mencionada vía y en la mejora del alumbrado público y mobiliario urbano.

El regidor municipal asegura que «en estos momentos están sustituyéndose las acercas colindantes a la plaza Pedro Zerolo, lo que va a permitir que los peatones de esta zona tengan una mayor seguridad y una accesibilidad universal para garantizar los derechos de las personas con discapacidad con las renovadas aceras». En concreto, los trabajos han comenzado con la demolición de las aceras de pavimento de terrazo, que serán sustituidas por una acera nueva de material de adoquín.

En total, esta actuación contempla la sustitución de 1.130 metros cuadrados de pavimento, entre las aceras colindantes a la Plaza Pedro Zerolo y la margen derecha de la avenida de Granada, en el tramo comprendido entre la avenida del Parque y la avenida de Madrid. Conjuntamente se van a sustituir diez puntos de alumbrado por otros de tipo led para mejorar la eficiencia energética en Avenida de Granada.

El montante de inversión para los trabajos, que incluyen nuevo mobiliario urbano, alcanza casi los 200.000 euros

«Además, vamos a dotar estos puntos de mobiliario urbano nuevo, con la instalación de papeleras, bancos y maceteros con el objetivo de mejorar la funcionalidad de estas zonas», señaló Alfonso tras su visita a los trabajos esta semana. La finalización de estas actuaciones está prevista para mediados del próximo mes de noviembre.

Por otro lado, hay que recordar el impulso del Proyecto Asfalto 2025 de Molina de Segura ha impulsado la rehabilitación del pavimento asfáltico en diversas calles del término municipal, incluyendo el casco urbano, La Alcayna, Altorreal, diversas pedanías, así como actuaciones en otras urbanizaciones del municipio, con la mejora en la seguridad que todo ello implica.

Es el caso de las actuaciones realizadas también a principios de verano en avenida Ronda Este, que consistieron en el fresado del firme, la reposición de la capa de rodadura con aglomerado asfáltico, así como la señalización horizontal y vertical de la rotonda existente en Ronda Este con la calle Manuel Arnaldos.

