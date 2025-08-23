La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Inicio de los trabajos que van a mejorar la accesibilidad de los peatones en la avenida de Granada. AYTO.

La avenida de Granada de Molina tendrá nuevas aceras más seguras para los peatones

La actuación mejorará la accesibilidad para las personas minusválidas, junto a la sustitución del pavimento de terrazo por adoquín y luminarias led

LA VERDAD

Sábado, 23 de agosto 2025, 00:26

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, junto a técnicos municipales, visitó las ejecuciones incluidas para mejorar la seguridad vial peatonal en la avenida de Granada. Según informó el primer edil, estas obras, que igualmente impulsan la inserción sociolaboral de personas en situación de desempleo, cuentan con una inversión que asciende a 198.561 euros y se centran, principalmente, en la renovación de aceras de la mencionada vía y en la mejora del alumbrado público y mobiliario urbano.

El regidor municipal asegura que «en estos momentos están sustituyéndose las acercas colindantes a la plaza Pedro Zerolo, lo que va a permitir que los peatones de esta zona tengan una mayor seguridad y una accesibilidad universal para garantizar los derechos de las personas con discapacidad con las renovadas aceras». En concreto, los trabajos han comenzado con la demolición de las aceras de pavimento de terrazo, que serán sustituidas por una acera nueva de material de adoquín.

En total, esta actuación contempla la sustitución de 1.130 metros cuadrados de pavimento, entre las aceras colindantes a la Plaza Pedro Zerolo y la margen derecha de la avenida de Granada, en el tramo comprendido entre la avenida del Parque y la avenida de Madrid. Conjuntamente se van a sustituir diez puntos de alumbrado por otros de tipo led para mejorar la eficiencia energética en Avenida de Granada.

El montante de inversión para los trabajos, que incluyen nuevo mobiliario urbano, alcanza casi los 200.000 euros

«Además, vamos a dotar estos puntos de mobiliario urbano nuevo, con la instalación de papeleras, bancos y maceteros con el objetivo de mejorar la funcionalidad de estas zonas», señaló Alfonso tras su visita a los trabajos esta semana. La finalización de estas actuaciones está prevista para mediados del próximo mes de noviembre.

Por otro lado, hay que recordar el impulso del Proyecto Asfalto 2025 de Molina de Segura ha impulsado la rehabilitación del pavimento asfáltico en diversas calles del término municipal, incluyendo el casco urbano, La Alcayna, Altorreal, diversas pedanías, así como actuaciones en otras urbanizaciones del municipio, con la mejora en la seguridad que todo ello implica.

Es el caso de las actuaciones realizadas también a principios de verano en avenida Ronda Este, que consistieron en el fresado del firme, la reposición de la capa de rodadura con aglomerado asfáltico, así como la señalización horizontal y vertical de la rotonda existente en Ronda Este con la calle Manuel Arnaldos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  2. 2 Controlado el incendio en las cuestas del Cedacero en Cartagena
  3. 3 Ganga inmobiliaria: subastan más de 20 inmuebles en la Región de Murcia desde 600 euros
  4. 4 Un menor de 13 años resulta herido tras el ataque de dos perros en San Javier
  5. 5 Una maleta abandonada en el centro de Murcia con casi un kilo y medio de marihuana
  6. 6 Los héroes que escoltaron en Murcia hasta La Arrixaca a Hugo, un niño de dos años
  7. 7 Los vecinos de Joven Futura, en Murcia, anuncian protestas para exigir la legalización de esta urbanización
  8. 8 Atasco de embarcaciones en el puente del Estacio de La Manga por una avería
  9. 9

    Los insultos, amenazas y agresiones a sanitarios se disparan con 450 casos declarados hasta agosto
  10. 10

    Así será la vida de la Princesa Leonor en San Javier: «Será una compañera más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La avenida de Granada de Molina tendrá nuevas aceras más seguras para los peatones

La avenida de Granada de Molina tendrá nuevas aceras más seguras para los peatones