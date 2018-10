El PP manchego cree que duplicar la producción de las desaladoras no es la solución AGENCIAS Toledo Viernes, 19 octubre 2018, 07:44

El portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, considera que el Plan Hidrológico Nacional podría retomarse, al tiempo que no comparte que la solución al problema del agua sea duplicar la capacidad de desalación en Levante en 2021. Así se pronunció al ser preguntado por las declaraciones del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Francisco Núñez, de que va a someter a la opinión de expertos y afiliados el documento del Gobierno autonómico sobre este asunto. Núñez comentó días atrás que no vería mal que se aumentara la reserva no trasvasable.

Emiliano García-Page avisó este jueves al Levante de que tendrá que usar agua «de la desalación» en el futuro del mismo modo que lo hizo en el pasado reciente en épocas de sequía. «Hay que recordar la época difícil de sequía de más de un año sin que funcionara el Trasvase Tajo-Segura y preguntarnos: ¿de qué han bebido y de qué han regado? De la desalación, como lo van a hacer en el futuro», recalcó.