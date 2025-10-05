El PSOE de Lorca gana el recurso contra el gobierno local por «ocultación de información»

Inma Ruiz Domingo, 5 de octubre 2025, 23:33 Comenta Compartir

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Murcia ha fallado a favor del Grupo Municipal Socialista en el recurso interpuesto contra el alcalde, Fulgencio Gil, y su equipo de gobierno, de PP y Vox, por falta de respuesta o respuesta incompleta a solicitudes de acceso a siete expedientes. En su sentencia, a la que ha tenido acceso LA VERDAD, el juez declara que «dicha inactividad ha vulnerado el derecho fundamental de participación política» reconocido en la ley y reconoce el derecho del partido en la oposición de acceder y obtener copia de dichos expedientes. También condena al Ayuntamiento al pago de las costas procesales, fijadas en la cantidad de 500 euros.

El concejal socialista José Ángel Ponce explicó que en la demanda, interpuesta en abril se incluyeron 140 asuntos sobre los que solicitaban documentación y que algunos de ellos han sido contestados durante el proceso aunque «de forma vaga o sesgada». Entre los expedientes que el Ayuntamiento debe facilitar al PSOE figura el informe de intervención sobre los ingresos públicos de la venta de entradas de la corrida de toros que reinauguró la plaza de toros en abril de 2024, los permisos para la construcción de una tubería en Zarzalico que acabó en la Fiscalía, la comprobación de los consumos de agua en instalaciones ganaderas, el convenio de colaboración para otorgar los premios Sepor de Oro y el informe técnico sobre precios públicos para el uso del palacio de congresos Ifelor.

Ponce afirmó que si el equipo de gobierno «continúa la misma tendencia no dudaremos en seguir denunciando si esa es la vía para obtener la información y ejercer nuestra labor de oposición». Añadió que «es la última a la que quisiéramos llegar, pero es la que nos asiste y el juez nos ha dado la razón».