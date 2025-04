Polémica en el Pleno de Lorca por la petición de retirada de la Medalla de Oro de la ciudad a Franco

M. García Miércoles, 16 de abril 2025, 18:05 | Actualizado 18:12h. Comenta Compartir

El último Pleno del Ayuntamiento de Lorca, celebrado el pasado 31 de marzo, dejó una imagen polémica tras la propuesta presentada por Izquierda Unida para que se revocase la concesión de la Medalla de Oro de la ciudad a Francisco Franco.

Esta propuesta, presentada coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador, pretendía eliminar esta distinción en una «deuda pendiente con aquellos que dejaron vida y libertad combatiendo por la democracia». «Buscamos que aquellos que todavía tienen gente en las cunetas, que no han sido capaces de ver a sus familiares, puedan descansar un poco más tranquilos al ver que no tiene una Medalla de Oro de Lorca quien ha cometido esos crímenes», recalcó el concejal del grupo, Pedro Sosa.

Sin embargo, esta petición no fue apreciada por la primera teniente de alcalde de la localidad y concejal de Vox en el Ayuntamiento, Carmen Menduiña, que le reprochó que esta moción de IU les hacía «perder el tiempo con cuestiones que no solucionan los problemas de los lorquinos, que necesitan más seguridad y apoyo». La concejal recalcó que estaban «obsesionados con remover el pasado en vez de trabajar por el futuro» y pidió no «adoctrinar políticamente» en una larga intervención durante el pleno.

Tras la votación, que fue rechazada por 14 votos en contra y 10 a favor, se pidió a los concejales que argumentaran su voto en contra. Es ahí cuando Carmen Menduiña quiso remarcar su consideración sobre la moción. «Siguen queriendo remover a los muertos e imponer su verdad, lo que tenemos que leer, lo que tenemos que pensar... Qué pena seguir con estos odios, de verdad...».

Tras su intervención, Menduiña se dirigió directamente al concejal de IU y le espetó «¡Usted se va de aquí hoy con una medalla!» al tiempo que abría un sobre y sacaba un colgante, compuesto por una moneda de oro de chocolate, «para endulzarle a usted el día» en una burla a la iniciativa.

Ante el revuelo por la escena, el PSOE criticó las acciones de la concejal de Vox y lamentó que el alcalde, Fulgencio Gil, del Partido Popular, permitiera que se pudieran realizar estas acciones en el Pleno: «No se puede consentir en un ayuntamiento democrático», sentenció Isabel Casalduero, que aseguró que esperaba que el PP se abstuviera «por respeto a las víctimas».

Finalmente, aunque la moción fue rechazada, cabe la posibilidad de que el Ayuntamiento de Lorca tenga que retirarle esta distinción a Francisco Franco puesto que se otorgó en un momento en el que no existía una normativa local para ello, y según aclaró la secretaria del Consistorio durante el Pleno, si un ciudadano o entidad presentara una propuesta para ello se debería tomar en consideración.