Lorca se suma a las campañas para proteger a la tortuga boba Esta especie, catalogada como vulnerable, pone sus huevos en las playas lorquinas entre junio y septiembre

Gloria Piñero Domingo, 31 de agosto 2025, 23:57

Las playas lorquinas no solo son frecuentadas por miles de visitantes cada verano. Son también hogar de la tortuga boba (Caretta Caretta), una especie amenazada que ha incrementado de manera importante sus intentos de nidificación en los últimos años. El Ayuntamiento de Lorca, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, se ha sumado a las campañas que buscan concienciar a la población que acude a estas playas, para proteger a la tortuga boba.

Así lo anunció la edil de Medio Ambiente, María Hernández, quien detalló el contenido de las campañas 'Tortugas por el Mediterráneo', impulsada por la Fundación Oceanogràfic, y 'Territorio Tortuga 2025', de la Comunidad Autónoma. Son iniciativas para promover la sensibilización ambiental sobre la vulnerabilidad de estos animales, los cuales «pasan la mayor parte de su vida en el mar y en aguas costeras poco profundas, por lo que solo suben a la costa para excavar nidos y depositar sus huevos», recordó la edil.

María Hernández explicó que «se ha publicado información precisa en los mupis de las marquesinas de las rutas urbanas, situadas en Plaza Real, Alameda de Cervantes, Plaza Óvalo, Plaza del Pueblo Saharaui, Avenida Europa, calle Lope Gisbert, Huerto de la Rueda y Carretera de Granada».

El mar Mediterráneo «es una guardería para las jóvenes tortugas, así como un lugar común para los adultos en la primavera y los meses de verano». Esas tortugas «cuentan con el caparazón duro más grande del mundo. Los adultos tienen un rango de peso medio de 80 a 200 kilos, y una longitud de 70 a 95 centímetros».

La principal indicación, en caso de encuentro con este animal, es «evitar que te vea», aclaró la edil. «No hay que deslumbrarla con linternas, y hay que mantener una distancia de al menos 20 metros, así como avisar al 112. Si vemos su rastro, no debemos pisarlo y tenemos que comunicarlo rápidamente a Emergencias», concluyó. En los últimos 10 años se han liberado más de 130 tortugas bobas en la Región de Murcia, entre las recuperadas en el Centro de El Valle y las nacidas en las costas de nuestro litoral.

La tortuga boba está catalogada como especie «vulnerable», según el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. También está considerada como especie en peligro para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Planes de conservación

Como ocurre con la tortuga boba, otras especies como la tortuga mora (Testudo graeca) también se encuentran en peligro. Tienen su hábitat en la Región de Murcia, en Almería, en Baleares y en Doñana. En España y en Andalucía, la especie se cataloga como 'en peligro', y en la Región de Murcia como 'vulnerable', precisamente por los esfuerzos realizados en los últimos años para su conservación.

Sin embargo, a lo largo de este verano, esta especie ha sido la protagonista de una polémica después de que Vox presentara en el Ayuntamiento de Águilas una moción para respaldar varias alegaciones contra el Proyecto de Decreto del Plan de Conservación de la tortuga mora en la Región. Un plan que, según argumentaron, «imponía graves restricciones a la actividad agraria en el municipio».

Una iniciativa que finalmente contó con respaldo del PP y PSOE en el mismo Consistorio. Desde Vox afirmaron que «estas formaciones políticas han tenido que sumarse a la iniciativa defendida, que desde el primer momento advirtió del impacto económico y social que tendría este decreto para los agricultores aguileños».

Vox plantea trasladar la misma iniciativa en los ayuntamientos de los municipios donde hay una importante presencia de ejemplares de tortuga mora. Sin embargo, se trata de una propuesta más bien efectista, en tanto los Plenos municipales no tienen ninguna competencia para desproteger esta especie.