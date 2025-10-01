Retratos que inspiran El Palacio de Guevara acoge hasta el próximo 19 de octubre la exposición fotográfica de los Juegos Deportivos del Guadalentín, obra del artista Juan José Quiles

El Palacio de Guevara ha abierto este miércoles sus puertas a la exposición 'La mirada del deporte lorquino en retrato', una colección de imágenes firmada por el fotógrafo Juan José Quiles Mateos en el marco de los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín. Se trata de la cuarta edición de este proyecto que en ediciones pasadas se centró en los deportistas lorquinos residentes en diferentes pedanías del término municipal (3ª edicion-2023), en el deporte femenino local (2ª edición-2022), y en el deporte en el contexto monumental lorquino (1ª edición-2021). El acto de inauguración, celebrado esta tarde, ha reunido a varios de los deportistas retratados junto a sus familias, además de a representantes de clubes y asociaciones deportivas que han querido mostrar su apoyo y reconocimiento a los protagonistas.

Quiles rescata con su cámara instantes que en plena competición resultan imposibles de atrapar: gestos de esfuerzo, miradas de concentración, la calma previa a la acción o la satisfacción tras el reto cumplido. Detalles que hablan del trabajo silencioso del entrenamiento diario y de la afición por el deporte y la actividad física. «Cada fotografía refleja disciplina, dedicación y amor por el deporte. Con esta exposición quiero rendir homenaje a quienes lo viven intensamente y, al mismo tiempo, invitar a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños», ha explicado el autor.

Los protagonistas de esta edición son: Laura Gallego Silvente (fútbol playa), Miriam Andreu Pérez (triatlón), Pedro García de Alcaraz «El Gato» (ciclismo de aventura), José Antonio García Llamas «El Chato» (multideporte), Roque Quiñonero Meca (esgrima), José Javier Serrano Hinojosa (golf), Chari Guillén (body fitness) y Antonio Martínez Fernández-Rufete (karting).

Con esta propuesta, «los Juegos Deportivos del Guadalentín refuerzan su dimensión cultural y reafirman la capacidad del deporte para inspirar, sobre todo, a esas personas a las que les gustaría probar en alguna disciplina deportiva pero no terminan de dar el paso», ha apuntado el concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas, durante el acto de inauguración.

La muestra se puede visitar de martes a sábado de 10.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.00 horas; domingos, de 10.30 a 14.00 horas.

