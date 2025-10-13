El Campeonato de Kárate WKB reúne a la cantera regional en los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín Cerca de 160 menores de entre 6 y 17 años se han dado cita en el C.D. Felipe VI en una prueba de promoción desarrollada en las categorías de Katas y Kumite

El Complejo Deportivo Felipe VI acogió este domingo una nueva edición del Campeonato de Kárate WKB, una cita ya consolidada dentro de la programación de los Juegos Deportivos del Guadalentín. Cerca de 160 jóvenes deportistas, con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años, participaorn en esta jornada dedicada a la promoción de las artes marciales. El campeonato desarrolló en las modalidades de Kumite y Katas, ofreciendo a las futuras promesas de este deporte la oportunidad de demostrar su técnica, disciplina y espíritu competitivo.

La jornada arranacó a las tres de la tarde con la reunión técnica de entrenadores, equipo arbitral y staff. Media hora más tarde comenzó a entrar a la pista del complejo deportivo municipal los participantes de las diferentes escuelas para ir preparando el desfile inaugural con el que se dio inicio a la competición en los tres tatamis habilitados para la ocasión. Tatamis sobre los que los karatecas hicieron un derroche de energía, técnica, concentración, disciplina y deportividad. Además de poner en valor el trabajo de las escuelas de kárate de la Región de Murcia y otras provincias cercanas, el evento sirve cada año de punto de encuentro de los amantes del kárate WKB. En total participaron quince escuelas de Lorca, Murcia, Totana, El Palmar y Torrevieja (Alicante).

En el calendario de los 46º JDG quedan aún dos pruebas por llevarse a cabo dentro de la disciplina de las artes marciales: el campeonato de judo (categorías benjamín y alevín) y el de taekwondo. Ambos tendrán lugar el próximo sábado 18 de octubre en horario de mañana y tarde, respectivamente, en el Complejo Deportivo Felipe VI.