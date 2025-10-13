La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Participantes de la modalidad de kárate. Deportes Lorca

El Campeonato de Kárate WKB reúne a la cantera regional en los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín

Cerca de 160 menores de entre 6 y 17 años se han dado cita en el C.D. Felipe VI en una prueba de promoción desarrollada en las categorías de Katas y Kumite

LA VERDAD

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:33

Comenta

El Complejo Deportivo Felipe VI acogió este domingo una nueva edición del Campeonato de Kárate WKB, una cita ya consolidada dentro de la programación de los Juegos Deportivos del Guadalentín. Cerca de 160 jóvenes deportistas, con edades comprendidas entre los 6 y los 17 años, participaorn en esta jornada dedicada a la promoción de las artes marciales. El campeonato desarrolló en las modalidades de Kumite y Katas, ofreciendo a las futuras promesas de este deporte la oportunidad de demostrar su técnica, disciplina y espíritu competitivo.

La jornada arranacó a las tres de la tarde con la reunión técnica de entrenadores, equipo arbitral y staff. Media hora más tarde comenzó a entrar a la pista del complejo deportivo municipal los participantes de las diferentes escuelas para ir preparando el desfile inaugural con el que se dio inicio a la competición en los tres tatamis habilitados para la ocasión. Tatamis sobre los que los karatecas hicieron un derroche de energía, técnica, concentración, disciplina y deportividad. Además de poner en valor el trabajo de las escuelas de kárate de la Región de Murcia y otras provincias cercanas, el evento sirve cada año de punto de encuentro de los amantes del kárate WKB. En total participaron quince escuelas de Lorca, Murcia, Totana, El Palmar y Torrevieja (Alicante).

En el calendario de los 46º JDG quedan aún dos pruebas por llevarse a cabo dentro de la disciplina de las artes marciales: el campeonato de judo (categorías benjamín y alevín) y el de taekwondo. Ambos tendrán lugar el próximo sábado 18 de octubre en horario de mañana y tarde, respectivamente, en el Complejo Deportivo Felipe VI.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  2. 2 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  3. 3

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  4. 4 Estos son los puntos para recoger agua potable en los municipios de la Región de Murcia afectados por el corte
  5. 5 Continúan las lluvias y tormentas este lunes en la Región de Murcia
  6. 6 Un fallecido y un herido grave tras un atropello en Lorca
  7. 7

    La entrada de arrastres al Mar Menor genera temor ante otro posible colapso
  8. 8 Los detenidos por el tiroteo en una discoteca de Alcantarilla «entraron con una pistola y una catana porque un portero los echó»
  9. 9

    El Miteco tiene por delante más de veinte obras contra las inundaciones en la Región de Murcia por 814 millones euros
  10. 10 El agua potable tardará varios días en regresar a los municipios de la Región de Murcia afectados por la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Campeonato de Kárate WKB reúne a la cantera regional en los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín

El Campeonato de Kárate WKB reúne a la cantera regional en los 46º Juegos Deportivos del Guadalentín