Lucas durante la reunión con la directora general de la Guardia Civil. Delegación del Gobierno

La Guardia Civil mantendrá abierto el cuartel de la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos

El delegado del Gobierno consigue el compromiso del Ministerio a la semana de reconocer que el cierre estaba sobre la mesa

Inma Ruiz

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:26

La Guardia Civil mantendrá abierto su cuartel en la pedanía de Zarcilla de Ramos, según confirmó ayer al diario LA VERDAD el delegado del Gobierno ... en la Región de Murcia, Francisco Lucas. Aseguró que tras exponer la situación del puesto en una reunión mantenida con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, obtuvo su compromiso de que no se cerrará. Lucas reconoció hace una semana, durante la presentación de 45 nuevos agentes que darán servicio a la Compañía de Lorca, que estaba «encima de la mesa» la clausura del cuartel y aclaró que él no era partidario de su cierre. Entonces explicó que desde que asumió el cargo hace un mes estaba trabajando «con el rigor y la responsabilidad que estas cuestiones necesitan» para mantenerlo abierto.

