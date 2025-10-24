La Guardia Civil mantendrá abierto el cuartel de la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos

La Guardia Civil mantendrá abierto su cuartel en la pedanía de Zarcilla de Ramos, según confirmó ayer al diario LA VERDAD el delegado del Gobierno ... en la Región de Murcia, Francisco Lucas. Aseguró que tras exponer la situación del puesto en una reunión mantenida con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, obtuvo su compromiso de que no se cerrará. Lucas reconoció hace una semana, durante la presentación de 45 nuevos agentes que darán servicio a la Compañía de Lorca, que estaba «encima de la mesa» la clausura del cuartel y aclaró que él no era partidario de su cierre. Entonces explicó que desde que asumió el cargo hace un mes estaba trabajando «con el rigor y la responsabilidad que estas cuestiones necesitan» para mantenerlo abierto.

Tras la reunión con González, Lucas indicó ayer que la Guardia Civil está llevando a cabo una reestructuración interna destinada a mejorar la eficiencia y a optimizar recursos. Por «motivos operativos» se barajaba la posibilidad de cerrar este cuartel y el delegado expuso a la directora general de la Guardia Civiil «las particularidades del municipio de Lorca, el más extenso del país, con numerosos núcleos de población en zonas rurales» y le trasladó que el puesto de Zarcilla de Ramos «presta un servicio esencial de proximidad a las pedanías y a las zonas más alejadas del casco urbano». Como respuesta a esa petición de Lucas, la directora general se comprometió a mantener el servicio en el cuartel.

El pasado mayo, Vox dio la voz de alarma sobre el inminente cierre del cuartel tras 95 años de servicio e inició una campaña de recogida de firmas para tratar de evitarlo, aunque en julio la anterior delegada del Gobierno, Mariola Guevara, negó esa posibilidad y la atribuyó a rumores infundados.

Lucas defiende las particularidades del municipio por su extensión y la dispersión de la población

Tras la visita de Lucas a Lorca en la que reconoció que la clausura sí era una posibilidad real, el PP y Vox han multiplicado las iniciativas para reivindicar que siguiera abierto. Los dos partidos que gobiernan en coalición en el Ayuntamiento han presentado esta semana la moción conjunta que llevarán al Pleno municipal de octubre para reivindicar al Ministerio del Interior que no se desmantele el cuartel, aunque advierten de que ese cierre ya es «de facto» porque solo abre un día a la semana durante unas horas para cuestiones administrativas. El asunto también llegó ayer al Congreso, donde el grupo parlamentario de Vox registró una batería de preguntas dirigidas al Gobierno, al que interpela por los motivos del cierre y le reprocha la desprotección de un gran área de población entre Lorca y Caravaca, separadas por 60 kilómetros, que quedaría sin presencia de la Guardia Civil.

El PP tiene previsto este viernes un encuentro de senadores y diputados en Zarcilla de Ramos para mostrar su apoyo a los vecinos en sus reivindicaciones para que el cuartel siga abierto.