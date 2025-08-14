La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una de las actividades organizadas por la Asociación de Diabéticos de Lorca en su campamento de verano. ADILOR

Escuela de verano para niños con diabetes en Lorca

Más de medio centenar de niños han podido disfrutar de diversas actividades para incentivar su autonomía

Gloria Piñero

Jueves, 14 de agosto 2025, 11:26

En España hay aproximadamente 30.000 niños que padecen diabetes, siendo la de tipo 1 la enfermedad crónica más común en la infancia según la Sociedad Española de Diabetes (SED). Para incentivar la autonomía de aquellos menores que padecen esta patología, la Asociación de Diabéticos de Lorca (ADILOR) ha organizado un campamento de verano del cual se han beneficiado más de medio centenar de usuarios.

Los participantes han podido disfrutar de un sinfín de actividades en grupo que han abogado por un mayor aprendizaje sobre la enfermedad, destinado a la mejora de su calidad de vida. Así lo ha anunciado la concejala de Oenegés en el Ayuntamiento de Lorca, Belén Díaz.

Como muestra del «compromiso con la promoción y difusión de los valores de esta asociación», la edil ha contado que el proyecto se ha beneficiado de una aportación municipal de 10.000 euros. «Esta escuela de verano ha supuesto una ayuda para niños y padres, facilitando la conciliación familiar durante el verano», ha añadido.

Durante 4 días, del pasado 26 al 29 de junio, los participantes disfrutaron de un sinfín de actividades, así como dinámicas formativas y lúdicas en grupo. No faltaron los juegos en la playa y la visita al parque acuático situado en Vera.

Cuatro de los niños usuarios han disfrutado de una beca por su «situación de vulnerabilidad», según Díaz, y todos han contado con atención permanente de un equipo de profesionales expertos en diabetes, desde nutricionistas, médicos, enfermeros, psicólogos y educadores hasta monitores encargados de atender las necesidades de los menores. Les han ayudado a administrar la insulina, realizar controles de glucosa, o definir los menús diarios.

De esta forma, el campamento se ha consolidado como «un espacio seguro para que los pacientes jóvenes puedan mejorar su educación y formación respecto a la diabetes». «Esto es clave para mejorar su calidad de vida a corto, medio y largo plazo», ha concluido la edil.

