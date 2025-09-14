La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Edificio de la calle Rebolloso, del que no se finalizó la estructura y ahora se han retomado las obras. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

Los edificios abandonados a medio construir en Lorca comienzan a salir de su letargo

En la céntrica calle Rebolloso se retoma la edificación de un bloque de siete plantas que será destinado a oficinas y apartamentos

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Domingo, 14 de septiembre 2025, 08:34

Una malla negra ha cubierto durante casi 20 años la estructura inacabada de un bloque de pisos en la céntrica calle Rebolloso, que une la ... avenida Juan Carlos I y la plaza de Calderón. En 2007 la Concejalía de Urbanismo otorgó la licencia para la construcción de este edificio de oficinas, apartamentos y garaje, pero un año después la crisis inmobiliaria dejó la obra en un letargo que parecía eterno. Ahora el inmueble, que pasó a manos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), ha sido adquirido por el Grupo Alcaraz, una de las empresas que más facturan en Lorca, dedicada al transporte de mercancías y a la comercialización de cereales y harinas para alimentación animal.

