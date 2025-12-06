La Corredera de Lorca sumará para su revitalización un espacio de formación tecnológica El local estará disponible en el primer trimestre del año; también están a punto de concluir las obras de rehabilitación de la Cámara Agraria

La apertura de dos nuevos espacios públicos en la Corredera de Lorca, que sufre un acusado declive de su actividad comercial en los últimos años, contribuirá a devolverle su antiguo esplendor. Un local desocupado desde hace al menos un lustro en esta céntrica calle peatonal está siendo acondicionado por la Comunidad Autónoma para la apertura de un Centro Nube, con la finalidad de reducir la brecha tecnológica de los ciudadanos. También está previsto que concluyan a finales de enero las obras en el histórico edificio de la Cámara Agraria, situada a pocos metros, en el que el Gobierno regional establecerá una sede permanente.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, y el consejero de Economía, Hacienda y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, visitaron ayer las obras del nuevo centro tecnológico, que se abrirá al público en el primer trimestre de 2026. Es uno de los cuatro espacios que el Gobierno regional está habilitando, junto a los de Murcia, Cartagena y Molina de Segura, para ofrecer formación y recursos para mejorar las competencias digitales de sus vecinos.

El local cuenta con 140 metros cuadrados, y la actuación está financiada por la Comunidad Autónoma, a través de la Agencia de Transformación Digital (ATD), y la ejecuta la Fundación Integra Digital. El Gobierno regional destina 39.500 euros a la obra y otros 102.000 euros a la adecuación del espacio, el mobiliario y el equipamiento tecnológico. El proyecto se complementa con una inversión municipal de 12.000 euros.

La Comunidad invertirá 140.000 euros y dispondrá de drones educativos, impresoras 3D y gafas de realidad virtual

Gil destacó que «este espacio abierto a todos los ciudadanos permitirá formarse en competencias digitales esenciales y acceder a tecnologías emergentes que impulsan la innovación, la creatividad y la igualdad de oportunidades». Marín señaló que el diseño del centro está orientado a crear un espacio accesible y funcional que facilite el aprendizaje práctico. Se impartirá formación básica, alfabetización informática y talleres especializados en tecnologías emergentes para usuarios con conocimientos más avanzados.

Para ello, contará con equipamiento tecnológico de última generación entre el que figuran impresoras 3D, kits de robótica, drones educativos, gafas de realidad virtual y aumentada, ordenadores portátiles, tabletas o pizarras digitales. El alcalde adelantó que la Corredera «va a cambiar muy pronto» con la ubicación de este recurso tecnológico y con la futura apertura de la Cámara Agraria, además de las actividades sociales, culturales y comerciales que se intensifican en esta céntrica calle. Añadió que se convertirá «en un punto neurálgico de vanguardia y de prestación de servicios que va a beneficiar a la hostelería, el comercio, al turismo y a la cultura». Este impulso se complementa con el «gran plan de desarrollo de vivienda y de recuperación de edificios históricos que está llevando a cabo el Ayuntamiento» en el casco antiguo de Lorca.

