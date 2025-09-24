La Comunidad urge al Ministerio a construir las presas de laminación frente a inundaciones en Lorca López Miras se reúne con los vecinos afectados cuando está a punto de cumplirse el 13 aniversario de la inundación de San Wenceslao

Inma Ruiz Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:58 Comenta Compartir

La Comunidad Autónoma urge al Ministerio para la Transición Ecológica a priorizar la construcción de infraestructuras hidráulicas que «salvan vidas» frente a las inundaciones. Lo dijo este miércoles el consejero de Fomento, Jorge García Montoro, tras el encuentro de trabajo que mantuvo el presidente de la Región, Fernando López Miras, con la Plataforma de Afectados por las Inundaciones de Lorca (Pailor) y los representantes de las asociaciones de vecinos de Campillo y Torrecilla, a la que asistieron también el alcalde, Fulgencio Gil, y concejales.

El encuentro se produjo cuando está a punto de cumplirse el 13 aniversario de la riada de San Wenceslao, ocurrida el 28 de septiembre de 2012. Fue la más trágica de la historia reciente en la comarca de Lorca y causó cinco muertos y daños por valor de más de 100 millones de euros en infraestructuras públicas, más de 300 viviendas y más de 250 granjas, sobre todo, en las pedanías de Campillo y Torrecilla y en la vecina localidad de Puerto Lumbreras.

García Montoro aseguró que la construcción de las presas de laminación de Béjar, Torrecilla y Nogalte y el encauzamiento de la rambla de Biznaga «son claves» para evitar que se repita la catástrofe. «Están perfectamente definidas» por la Confederación Hidrográfica del Segura desde 2015, pero los vecinos llevan «demasiados años demandándolas»,.

La situación de riesgo por inundación en la zona es la misma de hace 13 años, recordó el alcalde. «No podemos estar en vilo cada vez que llueve porque si no se ejecutan esas infraestructuras, solo es cuestión de tiempo que se repitan las escenas del pasado que todos queremos evitar».

Gil recordó que el Ayuntamiento emprendió en febrero la campaña institucional a nivel local, regional y nacional 'Presas Ya. El olvido nos ahoga' para dar visibilidad a esta reivindicación y alertar sobre la vulnerabilidad de la población si se produce una gran avenida, sobre todo, después de la tragedia de Valencia por la dana.

Manifestación en Torrecilla

La plataforma de afectados se manifestará el domingo, coincidiendo con el aniversario de la riada, para reclamar a las administraciones las obras hidráulicas comprometidas para evitar nuevas catástrofes en la zona de la huerta. La marcha se iniciará a las 11 horas en una de las zonas más afectadas por la catástrofe, en la intersección de la rambla de La Torrecilla con la carretera N-340a, y concluirá en la RM-D11, en el Camino Viejo del Puerto.

Los vecinos también están pendientes de reunirse la próxima semana en la sede de la Delegación del Gobierno en Murcia con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, para conocer las posibilidades de salvar el cauce de la rambla de Torrecilla con un viaducto en el tramo del AVE Lorca-Pulpí que asegure el libre discurrir del agua. Marco de la Peña se comprometió a valorar a lo largo del verano una modificación del proyecto, siempre que se pueda garantizar su viabilidad técnica y económica.