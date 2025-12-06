La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando López Miras.
Fernando López Miras. CARM

López Miras apela a «defender y proteger» la democracia y la libertad en el Día de la Constitución

El presidente regional asiste al 47 aniversario de la Carta Magna y subraya que «a los jóvenes les corresponde abrir camino»

LA VERDAD

Sábado, 6 de diciembre 2025, 10:31

Comenta

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, resaltó este sábado, Día de la Constitución española, que «la democracia y la libertad que hoy disfrutamos no son algo que exista porque sí, sino que debemos defenderlas y protegerlas en todo momento».

Con motivo de la conmemoración de los 47 años desde la aprobación en referéndum de la norma suprema del ordenamiento jurídico español, López Miras puso en valor que «el crecimiento y el desarrollo de la Región de Murcia ha estado ligado al progreso de la España constitucional».

Así, recordó que «la Constitución ha sido la palanca que ha permitido a España vivir el mayor periodo de transformación social y económica», y que «desde el entendimiento, el diálogo y el respeto a las diferencias, nuestra nación ha avanzado y se ha modernizado, también en las comunidades autónomas, como un ejemplo y un referente para muchos países».

El jefe del Ejecutivo regional, que asiste este sábado, en el Congreso de los Diputados, al acto de conmemoración del Día de la Constitución, añadió que, desde la aprobación de la Carta Magna, «han sido 47 años en los que la Región de Murcia ha definido y consolidado su identidad, aquello por lo que se la reconoce: una tierra de gente trabajadora, hospitalaria, solidaria, honesta e inconformista, que lucha cada día por un futuro mejor».

López Miras también tuvo una mención especial a los jóvenes, a quienes situó como protagonistas del porvenir de España. En concreto, subrayó que «a ellos les corresponde abrir camino y trazar el rumbo de nuestro país», y que deben emprender «con ilusión y esperanza esa tarea que antes afrontaron sus padres y abuelos». Les animó, además, a hacerlo «con confianza en las instituciones que les representan».

Finalmente, el presidente apeló a reivindicar el espíritu de la Constitución y el legado de estas casi cinco décadas de democracia: «Os invito a celebrar una página tan relevante en la historia de nuestro país como es la España constitucional. Desde la Región de Murcia, feliz Día de la Constitución», concluyó.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 La mascarilla será obligatoria desde el 9 de diciembre en todos los hospitales, centros de salud y servicios de urgencias de la Región de Murcia
  2. 2 A prisión por asesinar, quemar y enterrar a un vecino de Valencia desaparecido desde febrero
  3. 3 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 5 de diciembre de 2025
  4. 4 La dificultad para dar clase y las faltas de respeto de niños y padres, principales problemas a los que se enfrentan los profesores en la Región de Murcia
  5. 5 La autopsia ve indicios de violencia física y sexual en el niño aparecido muerto en Almería
  6. 6 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  7. 7 La mejor barbería de España vuelve a estar en Murcia: este es el establecimiento galardonado
  8. 8 Hallan armas de guerra en la casa de uno de los acusados del doble crimen de Lorca
  9. 9

    Muere a los 96 años el arquitecto Frank Gehry, el autor del Museo Guggenheim de Bilbao
  10. 10 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy viernes 5 de diciembre de 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad López Miras apela a «defender y proteger» la democracia y la libertad en el Día de la Constitución