Seve González y Francisco Lucas. EFE | Andrés Molina / AGM

La alcaldesa de Jumilla pide al delegado del Gobierno «que les deje en paz»

Seve González acusa a Francisco Lucas de «utilizar las instituciones para hacer política sin escrúpulos»

Gustavo López

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:16

La alcaldesa de Jumilla, Seve González, pidió este jueves al delegado del Gobierno, Francisco Lucas, «que deje de utilizar las instituciones para hacer política sin escrúpulos, haciendo ruido que solo busca tapar los continuos casos de corrupción que acechan al Gobierno de Pedro Sánchez».

La regidora contestó así al representante del Gobierno central, tras anunciar este su intención denunciar ante la abogacía del Estado la moción aprobada en el Ayuntamiento de Jumilla por PP y Vox en julio para modificar el reglamento de uso de las instalaciones deportivas y que no pudieran celebrarse eventos religiosos. Ello implica un veto a los rezos islámicos celebrados hasta ahora.

González reclamó que Lucas «deje a Jumilla en paz, aquí estamos muy tranquilos, con absoluta normalidad y convivencia, y el único discurso de odio que hay es el que quiere vender el Partido Socialista. ¡Basta ya!», sentenció.

También este jueves, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño, afirmó que «lo que tiene que hacer [Francisco Lucas] es ponerse a trabajar» sobre asuntos que «realmente preocupan» a los jumillanos, como la situación de la agricultura tras el «cierre de acuíferos» en 2027 o el cuartel de la Guardia Civil, «que se cae a pedazos». «Tiene mucha tarea por delante, que se deje el tuit y que se ponga a trabajar», concluyó Ortuño.

