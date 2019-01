Los interinos llevan también a los tribunales los pluses de la carrera profesional Denuncian que los docentes sin plaza no cobrarán los complementos que los funcionarios empezarán a ingresar en abril FUENSANTA CARRERES Viernes, 25 enero 2019, 02:25

Nueva ofensiva de la Asociación de Interinos. Después de que el Tribunal Supremo (TS) reconociera el derecho de los docentes no funcionarios a cobrar los veranos, los interinos llevarán también al juzgado la «discriminación» que, entienden, supone que no se les abonen los complementos de la carrera profesional aprobados el pasado mes de noviembre en la Mesa General de Negociación de la Función Pública, que los funcionarios de carrera de Administración y Servicios y de Educación comenzarán a percibir de forma progresiva a partir de abril. «De manera expresa e incomprensible, se excluye a los interinos del cobro de dicho complemento, en un ejercicio de cinismo manifiestamente ilegal que no vamos a consentir», advirtió ayer el presidente de la Asociación de Docentes Interinos de la Región de Murcia (Aidmur).

Los interinos lamentaron que la Administración regional «está empeñada en negar la evidencia legislativa y jurisprudencia, y más cuando este gobierno ya ha sido condenado y avergonzado por el Tribunal Supremo a resultas de la sentencia ganada por Aidmur el pasado verano por la cuestión del impago del verano a los docentes interinos».

Este año comenzará la implantación de la carrera profesional en todos los sectores de la Comunidad -hasta ahora solo se pagaba en el Servicio Murciano de Salud-, de forma que los funcionarios de Administración y Servicios y de Educación comenzarán a percibir complementos salariales de manera progresiva a partir del próximo mes de abril.