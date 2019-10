Iglesias, en la Región: «PSOE, PP y Cs preparan un acuerdo para gobernar juntos» Pablo Iglesias, este viernes, antes de intervenir en el acto de Unidas Podemos en el Auditorio Víctor Villegas. / Javier CArrión / AGM El líder de Unidas Podemos comprueba en Murcia el músculo de su formación en un acto en que no hubo mención a la marcha de Urralburu MANUEL BUITRAGO Viernes, 11 octubre 2019, 13:15

Pablo Iglesias es el primer líder político nacional que pasa por Murcia en precampaña para mostrar su respaldo al candidato de Unidas Podemos, Javier Sánchez Serna, con el añadido de que su visita se produce cuando todavía está reciente la escisión en la formación morada tras la marcha de su hasta hace poco secretario general, Óscar Urralburu. No hubo ninguna mención a este ni a Iñigo Errejón, sino que, por el contrario, la formación morada ha realizado un cierre de filas, mostrando su músculo en un acto que contó con la asistencia de colectivos sociales, yayoflautas y trabajadores.

El líder de Unidas Podemos recalcó que existe «una presión de los poderes económicos para que nosotros no gobernemos». Manifestó que PP, PSOE y Ciudadanos «están preparando un acuerdo para gobernar juntos. Ni siquiera se atreven a negarlo. ¿Para qué se reunieron en un foro Rajoy y Felipe González? Solo el voto a Unidas Podemos permitirá que el PSOE no se vaya a la derecha», dijo en edificio anexo del Auditorio Regional, acompañado por el candidato Javier Sánchez; María Marín, la próxima portavoz en la Asamblea Regional; Esther Herguedas, Pedro García, de Anse, y el ex eurodiputado Pedro Marset.

Arrancó su discurso señalando que «hoy toca hablar del traslado de una momia», en alusión a los restos de Franco, lo cual consideró una buena noticia, pero subrayó que nadie se lo puede atribuir como un logro democrático. Arremetió contra los torturadores que cobran una pensión extra y reciben condecoraciones; a la vez que denunció que miles de familias carezcan de tutela judicial efectiva, al señalar que «somos el segundo país después de Camboya con más fosas comunes».

Enumeró los artículos de la Constitución que a su juicio tienen un sentido patriótico y que hacen referencia al reparto de la riqueza, a un sistema fiscal progresivo, a las pensiones y salarios dignos y al derecho a la vivienda. Recalcó que Unidas Podemos reclamará que el salario mínimo suba a los 1.200 euros y que se intervenga y regule el mercado de alquiler de la vivienda, algo que el Gobierno no ha hecho.

«No quiero sentirme orgulloso de mi patria por una bandera, sino porque en España se cura todo el mundo en sus hospitales. España son los servicios públicos y los trabajadores públicos. Que no manchen la palabra España los sinvergüenzas con cuentas en Suiza y los que hacen negocios en los palcos de los campos de fútbol», declaró.

Pablo Iglesias alabó la lucha llevada a cabo por los ciudadanos de Murcia para conseguir que se soterren las vías del ferrocarril, e hizo una visita a Santiago del Mayor para reunirse con los vecinos.

El cabeza de lista por Murcia a las elecciones del 10-N, Javier Sánchez, definió a Iglesias como la persona que no deja a la oligarquía que duerma tranquila. «Hemos cometido el error de habernos parado en la línea roja que quieren los poderosos. Unidas Podemos no está en venta. Los que mandan en España han vuelto a decir que es imposible que entremos en un gobierno. Hay que decirle a la gente que las cosas no se consiguen a la primera. Cada vez que intenten hundirnos, tenemos estar más juntos».

Pedro García, de Anse, explicó la situación de deterioro del Mar Menor. «Resume lo que los humanos le hemos hecho al territorio. Vuelve a lo peor del año 2016. El Gobierno regional dice ahora que es un problema de la riada y pide que venga el Gobierno de la nación a salvarnos. No nos dejemos engañar de nuevo. Llevamos varias décadas espantosas en políticas de medio ambiente en la Región de Murcia. Tenemos que rebelarnos, manifestarnos y usas todas las herramientas».