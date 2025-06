Qué grado van a estudiar los mejores de la PAU en la Región de Murcia

Fuensanta Carreres Lunes, 30 de junio 2025, 01:41 Comenta Compartir

Las 'menciones de honor' se apelotonan en sus expedientes académicos, que han bordado de 'dieces' a base de mucho esfuerzo, mérito y capacidad. Son los seis estudiantes de la Región con las mejores calificaciones de acceso, alumnos de excelencia que ya enfilan su futuro universitario hacia donde siempre quisieron, y al que accederán por la puerta grande con sus sobresalientes notas. Los mejores de la PAU 2025 (en la fase general) prefieren estudiar en universidades públicas, se decantan por los títulos sanitarios, científicos y técnicos, y afrontan el próximo septiembre como el inicio de una nueva etapa ilusionante.

El grado estrella de la Universidad de Murcia, Medicina, se llevará con seguridad a dos de los mejores bachilleres murcianos. Desde que la pandemia desató la fiebre de estudiar Medicina, las aulas se han llenado de alumnos brillantes y acaparan a los estudiantes con las notas de acceso más altas. Más de 4.000 alumnos de toda España compiten cada año por las 220 plazas del grado de Medicina en la UMU, que el curso pasado quedó con una nota de corte de 13,227. Para alcanzar esa calificación, no hay cabida al más mínimo fallo, a un examen complicado, a un mal día.

9,98 Ingeniería Aeroespacial / doble grado de Física y Matemáticas Eduardo López Nicolás «Aún no he tomado la decisión final, sigo entre las opciones de Ingeniería Aeroespacial y el doble grado de Matemáticas y Física, y he pedido plaza en las dos» 9,975 Lengua y Literatura Española en la UMU Elena López Santos «Las humanidades nos recuerdan que somos humanos. En este tiempo de tecnificación, para saber quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí, hay que saber quiénes fuimos»

Roberto Murcia y Almudena Fernández serán, casi con seguridad, dos de los alumnos de la promoción 2025 de Medicina de la UMU. Alumno del instituto público Cañada de las Eras de Molina, Roberto se lo ha trabajado con intensidad los dos últimos años. «He estudiado mucho, sobre todo este segundo curso, porque tenía claro que quiero estudiar Medicina. Mi plan B consistía en dedicar un año a los idiomas e intentarlo al curso siguiente, pero no ha hecho falta», celebra el estudiante. Su futuro, planea, tiene escalas en Estados Unidos y en Noruega, donde quiere estudiar o hacer prácticas. La estabilidad y seguridad profesionales que logrará si consigue completar la carrera y el examen MIR, admite, han pesado en su elección.

A Almudena García, alumna hasta hace un mes del centro concertado Los Olivos, le ha pesado más el afán por «ayudar a los demás» en la decisión de estudiar Medicina, también en la Universidad de Murcia. «Lo tengo claro desde que estudiaba Secundaria. En algún momento me atrajo la Biología, pero desde hace años que tengo mi vocación clara», cuenta desde la Alhambra, en Granada, donde pasa unos días de vacaciones con amigas. «Toca descansar un poco. Este año he tenido mucha presión, sabía que un examen regular en la PAU me dejaba fuera», cuenta ya desahogada.

9,975 Medicina en la UMU Almudena Fernández García «Desde la Secundaria tenía claro que, si podía, quería estudiar Medicina. Tengo vocación, me gusta la ciencia y ayudar a las personas. La especialidad ya la elegiré, pero me atraen Pediatría y Cardiología» 9,975 Grado de Física en la UMU Lucía Alfaro Corrales «Decidí que quería estudiar Física hace un año, y me he asesorado con una de mis profesoras y otros estudiantes. La Física te ayuda a explicar por qué ocurre todo y a mejorarlo»

Ha tenido que dar unas cuantas explicaciones a quienes no entendieron que, pudiendo escoger entre los grados y universidades más restrictivos, Elena López Santos, alumna del instituto público Arzobispo Lozano de Jumilla, haya pedido plaza entusiasmada en el grado de Lengua y Literatura Española de la Universidad de Murcia. «Se me daban bien las ciencias, pero las letras me apasionan. Estudio con placer», cuenta la lectora y escritora, quien defiende el valor de las Humanidades: «Nos recuerdan que somos humanos, y en este tiempo de tanta tecnificación, para saber quiénes somos y cómo hemos llegado hasta aquí hay que conocer quiénes fuimos», argumenta.

Los estudiantes Eduardo López Nicolás (del colegio concertado Montepinar) y Marta Torres Hervás, del instituto Alfonso X El Sabio de Murcia, han solicitado su ingreso en una de las carreras del momento: Ingeniería Aeroespacial, un grado con paro cero y perspectivas laborales brillantes. Eduardo, la nota más alta de toda la Región, ha realizado también la presinscripción en el doble grado de Física y Matemáticas, y aún no ha tomado la decisión final. Marta Torres, alumna del programa Bachibac (tiene un 10 de media porque logró esa nota en las pruebas francesas y dos 'dieces' en la fase específica) va directa a la Universidad Politécnica de Valencia. «Siempre quise estudiar algo basado en las Matemáticas y la ingeniería, y ese grado está muy valorado en Europa», reflexiona la estudiante. Como el doble grado de Física y Matemáticas, exige más de un 13,3 de nota de acceso, que los dos alumnos tienen.

9,965 Medicina en la UMU Roberto Murcia Pujante «Tenía claro que quería estudiar Medicina, y he trabajado mucho para lograr la nota. Mi objetivo es ir a Estados Unidos y a Noruega. También me atrae la estabilidad laboral y la seguridad que confío en lograr» 10 Ingeniería Aeroespacial en la Politécnica de Valencia Marta Torres Hervás «Siempre he querido enfocar mi carrera hacia algún grado basado en las Matemáticas y la ingeniería. La Aeroespacial está muy bien valorada en Europa»

Primera lista de admitidos

Lucía Alfaro, ya casi alumna del grado de Física de la Universidad de Murcia, lo tenía claro desde hace un año. La orientación de una profesora de su colegio, Monteagudo Nelva, fue decisiva en su decisión. Sus padres son médicos, pero ella defiende que desde la Física también puede prestarse servicio a la sociedad. «La Física te ayuda a explicar por qué pasan las cosas, y eso te permite plantear soluciones a problemas sociales», reivindica la joven, quien como sus compañeros, espera a confirmar su acceso en el grado el próximo día 7 de julio, cuando se publica en la Región la primera lista de admitidos y las notas de corte.

Comenta Reporta un error