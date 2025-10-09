Francisco de la Torre: «Esta mutación constitucional que es el cupo catalán haría mucho daño a Murcia»

David Gómez Jueves, 9 de octubre 2025, 13:24 Comenta Compartir

Las consecuencias que podría tener la financiación singular para Cataluña centran el libro 'La factura del cupo catalán. Privilegios territoriales frente a ciudadanía', que esta tarde –a las 17.00 horas en el Hemiciclo de la Facultad de Letras– presenta en la Región uno de sus autores, el inspector de hacienda Francisco de la Torre, quien llegó a ser diputado de Ciudadanos. En conversación telefónica con LA VERDAD, afirma que los perjuicios del cupo se notarán especialmente en una comunidad infrafinanciada como la Región de Murcia.

–¿Qué futuro espera a regiones como Murcia si se aprueba finalmente la financiación singular para Cataluña?

–La Región de Murcia es la comunidad peor financiada de España y, como madrileño residente en Madrid, le digo que, si modifica el sistema de financiación, por una cuestión de justicia debe ser para que comunidades infrafinanciadas como Murcia dispongan de más recursos para contar con mejores servicios. Pero lo que vamos a hacer es dinamitar el sistema, que es lo que pretende la financiación singular, más conocida como cupo catalán. Lo que ocurriría es que profundizaríamos en una situación de españoles de primera y de segunda. De primera, los de País Vasco y Navarra, claramente sobrefinanciados, y extenderíamos ese privilegio fiscal a Cataluña. De segunda, los demás. ¿Qué futuro nos espera al resto? Pues o tener peores servicios públicos o pagar más impuestos. Así que esta mutación constitucional que para nosotros es el cupo catalán le haría sin ninguna duda mucho daño a una comunidad infrafinanciada como Murcia. Llovería sobre mojado para los contribuyentes murcianos, que serían de los peores parados.

NUEVO MODELO«Crearemos españoles de primera y segunda. A los de segunda, nos espera tener peores servicios o pagar más impuestos»TENSIONES INDEPENDENTISTAS«El 'procés' fracasó porque Cataluña no contaba con Hacienda propia. Es poco razonable que paguemos sus estructuras de Estado»

–Pedro Sánchez ha dicho que «ya toca» reformar el sistema de financiación autonómica. ¿Cree que es compatible la reforma del sistema y el cupo catalán?

–El sistema de financiación necesita una reforma, pues se aprobó en 2009 con datos de 2007, en el pico de la burbuja inmobiliaria, por lo que con el tiempo ha perjudicado más a las regiones más afectadas por el estallido de esa burbuja. Lo que no necesita es una voladura como el cupo catalán. ¿Por dónde debería ir esa reforma? Pues, desde luego, no por sobrefinanciar a las comunidades como Cataluña, que ya están financiadas por encima de la media, y que encima son más ricas, sino en reducir las diferencias que existen entre las privilegiadas y las demás.

–¿Pero es posible hacer ambas cosas? ¿Hay dinero para tanto?

–Si se quiere incrementar la financiación autonómica, habrá que decidir de dónde salen los fondos. Bien de que la Administración General del Estado utilice menos recursos, aunque demostramos en el libro gasta relativamente poco; bien subiendo los impuestos a los ciudadanos o bien consiguiendo que unas comunidades tengan menos recursos en favor de otras.Pero aquí lo prioritario es el incremento de financiación de la autonomía que más gasta en España y la más endeudada, en ambos casos Cataluña. Y como es imposible a la vez que todo el mundo tenga más recursos, porque esto es un sistema de reparto de recaudación de impuestos, solo quedaría una subida masiva de impuestos.

–Los defensores del cupo argumentan que lo prioritario es calmar la situación en Cataluña, evitando situaciones como la de 'procés' de 2017...

–Una de las razones por las que fracasó el intento de golpe de Estado de 2017 es que no contaban con Hacienda propia. Ahora se pretende darle el control de la recaudación de los principales impuestos, además de una administración tributaria propia, a una comunidad autónoma que no destacó precisamente por su lealtad. Me parece que es muy poco razonable que los contribuyentes españoles paguemos las estructuras de Estado de estos señores.