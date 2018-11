Educación aprueba la mayor oferta de empleo de la década, con 1.300 plazas de maestro La consejera de Educación, con diputados del PP y de Ciudadanos, en el colegio La Arboleda de Murcia, ayer. / carm La convocatoria, que reserva 334 puestos para Inglés y 249 para Infantil, permitirá bajar la tasa de interinidad al 5% FUENSANTA CARRERES Sábado, 10 noviembre 2018, 03:14

Los maestros murcianos tendrán más oportunidades de lograr una plaza fija de docente en los colegios de la Región el próximo junio que en la última década. La convocatoria de 1.300 puestos aprobada ayer por la Consejería de Educación para el próximo año, y que contó por primera vez en años con el respaldo de los sindicatos mayoritarios, supera las mejores expectativas de los aspirantes, y les ofrece el horizonte más holgado desde la oferta de 2009, cuando salieron a concurso oposición 1.460 puestos de maestro. Desde aquel año, las convocatorias quedaron en suspenso por los recortes hasta 2013, cuando apenas se convocaron 213 puestos; y 2016, con 480.

Durante esos años de recortes, las vacantes de personal en los colegios murcianos -generadas por las más de 200 jubilaciones anuales- se han ido cubriendo con docentes interinos, generando una bolsa de empleo temporal que ahora se pretende reducir. Las 1.300 plazas convocadas permitirán sacar de la provisionalidad a centenares de interinos. Según los cálculos de Comisiones Obreras, que ayer mostró su satisfacción por la oferta, la tasa de interinidad quedará tras el proceso en el 8,7%, cerca del objetivo marcado por el Gobierno central. Según los de la Comunidad, se acercará al 5%.

Por especialidades 117 plazas convocadas son para la especialidad en Audición y Lenguaje. 76 puestos para maestros especialistas en Educación Física. 249 para maestros de Educación Infantil. 46 para especialistas en Lengua Extranjera Francés. 334 para especialistas en Lengua Extranjera Inglés. 65 plazas para maestros especialistas en Música. 195 plazas maestros de Educación Primaria. 218 puestos de la convocatoria se reservan para maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica.

Los opositores conocen desde ayer, antes de lo acostumbrado, el reparto de plazas por especialidades, lo que les permitirá calibrar sus opciones y decidir si se presentan en la Región o les interesa más la convocatoria de otra comunidad. La Mesa Sectorial de Educación celebrada ayer -convocada por sorpresa la tarde anterior- permitió cerrar también el reparto de plazas por especialidades, que reserva la bolsa más abultada a Inglés como lengua extranjera, con 334 puestos, que darán respuesta a la demanda de profesionales generada por la extensión del programa de enseñanza bilingüe a todos los colegios de la Región. Le sigue en número de plazas la especialidad de Educación Infantil, con 249. Además, se han previsto 195 puestos para Educación Primaria (de 6 a 12 años). Audición y Lenguaje (117 plazas) y Pedagogía Terapéutica (218) también ofrecerán opciones a los especialistas en esas áreas. La convocatoria de 46 puestos de maestros especialistas en Francés, que no se realizaba desde hace años, responde a la voluntad de la Consejería de Educación de generalizar el estudio de una segunda lengua extranjera en los últimos cursos de Primaria.

La propuesta de plazas, que incluye también siete puestos de Inspectores y se convoca a seis meses vista de las próximas elecciones autonómicas, fue aprobada ayer, también por primera vez desde 2009, con el acuerdo de los sindicatos Comisiones Obreras, Anpe y Csif, que se felicitaron por el cambio de tendencia, ya que en la última década las opciones han sido mínimas. «Se rompe la dinámica de los años de crisis y se recuperan los acuerdos de amplias ofertas de empleo público que siempre hemos demandado, tanto para fomentar la estabilidad de las plantillas e interinos como para mejorar de manera sustantiva la calidad del trabajo docente que se imparte en las aulas», destacaron desde Anpe, satisfechos porque «se han reabierto los cauces de diálogo».

Para Comisiones Obreras, la oferta es «muy satisfactoria, y dará estabilidad a los docentes tras años de precariedad». Csif Educación aplaudió la convocatoria y consideró «imprescindible» continuar en los próximos años con la estabilización de funcionarios interinos.

«Histórica»

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, destacó que la oferta es una de las más altas del país, solo superada por Andalucía, Cataluña y Madrid, todas con más población, y destacó que contribuirá a estabilizar las plantillas y mejorar la calidad educativa. La convocatoria, recordó, está incluida en el Plan Plurianual de Oposiciones, con 3.000 plazas distribuidas en cuatro convocatorias hasta 2021. «Es una oferta histórica que va a permitir reducir la tasa de interinidad en Primaria para colocarnos entre las más bajas de España».

Las centrales Sterm, Sidi y UGT no respaldaron la propuesta. En el primer caso, porque «consolida los recortes y no ofrece estabilidad», y en los dos segundos porque reclamaban un acuerdo de estabilidad centrado en los interinos, en coincidencia con la Asociación de Docentes Interinos (Aidmur), que no tiene representación en la mesa.