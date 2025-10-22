La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tramo de la N-301 a su paso por Cieza, considerado un punto negro según un informe de la AEA. C. Caballero

Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras

Un informe de la Asociación Europea de Automovilistas localiza los puntos de mayor riesgo en vías interurbanas que cruzan la Comunidad

Raúl Hernández

Raúl Hernández

Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:32

Comenta

La Región de Murcia figura un año más en los informes de la Asociación Europea de Automovilistas (AEA) entre las comunidades con más tramos peligrosos por kilómetro ... de red estatal. En total, diez puntos negros de la N-301, la N-342 y la autopista AP-7 aparecen en el listado nacional de este año elaborado con datos del Ministerio de Transportes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  2. 2

    Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia
  3. 3

    Ultimátum de Arribas a Felipe Moreno: o se cierra la venta ya o se marcha del Cartagena
  4. 4

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia
  5. 5

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano
  6. 6

    Inversores estudian abrir en Cartagena un hotel de lujo en la Casa Maestre y el antiguo Banco Hispano
  7. 7 El agua potable vuelve a San Pedro del Pinatar, San Javier y Los Alcázares diez días después
  8. 8 Comidas y desayunos gratis en la Universidad de Murcia: así puedes pedir la nueva ayuda para el curso 2025-2026
  9. 9

    Cuenta atrás para el desmantelamiento de la dársena de Puerto Mayor, en La Manga del Mar Menor
  10. 10 Siete detenidos de un grupo criminal dedicado a robos con fuerza en Caravaca de la Cruz y Calasparra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras

Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras