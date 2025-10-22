Los diez tramos más peligrosos de la Región de Murcia se concentran en dos carreteras

La Región de Murcia figura un año más en los informes de la Asociación Europea de Automovilistas (AEA) entre las comunidades con más tramos peligrosos por kilómetro ... de red estatal. En total, diez puntos negros de la N-301, la N-342 y la autopista AP-7 aparecen en el listado nacional de este año elaborado con datos del Ministerio de Transportes.

El 'ranking' nacional de carreteras convencionales sitúa cinco tramos murcianos entre los 270 más peligrosos de España.

El tramo de la N-301, en el kilómetro 341 (Cieza), ocupa el puesto 196 del país, con un índice de peligrosidad medio (IPM) de 102,4. Otros dos tramos de la misma vía –los PK 357 y 365, a su paso también por Cieza y Blanca– también aparecen en los puestos 151 y 152, ambos con un IPM de 117,1, más de catorce veces la media nacional (8,2).

La N-342, antigua carretera de Murcia a Lorca, también aparece dos veces en el listado con los puntos kilométricos 93 y 94, localizados en Lorca, que se sitúan en las posiciones 158 y 159, con un IPM de 115,2. Estos cinco tramos suman una decena de víctimas.

Los cinco puntos de la AP-7

En el listado nacional de autopistas –que recoge los 100 tramos más peligrosos de España–, la AP-7 a su paso por la Región aparece en cinco posiciones, siendo el kilómetro 857, a su paso por Mazarrón (IPM 29,7) el que se sitúa en el puesto diez. El kilómetro 837 (Mazarrón) ocupa el 38; el tramo del kilómetro 810, en Cartagena, ocupa el 40; el entorno de San Javier (km 782), en el lugar 55 y el kilómetro 801, próximo a Los Beatos (Cartagena), está en el 64 con un IPM del 11,7. Aunque las autopistas suelen registrar menores índices de siniestralidad, la AEA advierte de que la peligrosidad media en 2023 aumentó un 7,5%, con 527 accidentes y 881 víctimas en todo el país, la mayoría leves.

El más peligroso de España

En el conjunto nacional, España acumula 270 kilómetros de carreteras convencionales peligrosas y 100 tramos de autopistas con riesgo elevado. En esos puntos se produjeron 1.563 accidentes y 2.169 víctimas entre 2019 y 2023, según la AEA.

El tramo con mayor peligrosidad del país es el PK 243 de la N-4a (Ciudad Real), con un índice 598 veces superior a la media nacional, mientras que el que más accidentes concentra es el PK 0 de la A-77a, en Alicante, con 104 siniestros y 150 víctimas, según el informe de la Asociación Europea de Automovilistas .