Vehículos siniestrados en la carretera que une Almendricos con La Campana, en una imagen de archivo. GONZALO J. MARTÍNEZ / AGM

Vecinos de la pedanía lorquina de Almendricos volverán a manifestarse para exigir el arreglo de la carretera

La vía tiene una alta siniestralidad y el último accidente en el tramo más peligroso se produjo esta misma semana

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Miércoles, 1 de octubre 2025, 15:41

Los vecinos de Almendricos han convocado una manifestación que tendrá lugar el domingo a las 10 horas en la carretera carretera RM-D17, que que une esta pedanía con la de La Campana para reclamar al Ayuntamiento su arreglo integral.

La vía, de cinco kilómetros de longitud, es de titularidad municipal y en los últimos años se han sucedido una decena de siniestros, algunos de ellos graves. El último se produjo esta semana cuando un vehículo se salió de la carretera en una de las curvas más peligrosas, que carece de visibilidad.

Soporta a diario un intenso tráfico de tractores, camiones y autobuses escolares, además de los que sustituyen a los trenes de cercanías por las obras del AVE. Tiene varios cambios de rasante y carece de arcenes y quitamiedos en curvas pronunciadas. En algunos tramos el espacio es muy reducido para que se crucen con seguridad dos vehículos y la pendiente es muy acusada, afirman los vecinos.

Han reclamado en innumerables ocasiones la reparación de la vía, protagonizaron una manifestación en enero de 2023 y el equipo de Gobierno, entones liderado por el PSOE, se comprometió a modificar el presupuesto ese mismo año para iniciar el arreglo, pero la obra no llegó a ejecutarse.

El actual gobierno local formado por la coalición PP-Vox tiene incluido en su plan de mejora de carreteras la reparación del tramo más peligroso de la carretera, con una longitud de 1,5 kilómetros. Su coste rondará los 800.000 euros.

