Diego José Mateos: «Algunas decisiones del Gobierno de Sánchez fueron difíciles de entender y defender»

Deja la política Diego José Mateos Molina (Lorca, 1975), conocido por todos como Diego Jota, alcalde de la ciudad del Sol entre 2019 y ... 2023. Y lo hace con naturalidad, para volver a su plaza de habilitado nacional, que le permite ser secretario e interventor en ayuntamientos. El exregidor socialista se va con la conciencia tranquila, aunque con la «rabia» de no poder culminar su proyecto. Admite que la política del Gobierno central fue una dificultad añadida en su mandato.

–¿Por qué cree que será recordado su mandato?

–Fueron años duros en un contexto complicado, pero me siento muy orgulloso del esfuerzo que realizamos durante la pandemia. Pienso que el gobierno municipal estuvo a la altura de lo que la ciudadanía necesitaba. Creo sinceramente que dejamos un buen recuerdo en Lorca. Durante estos días, tras anunciar mi marcha, he recibido muchas llamadas y mensajes de gente de todas las ideologías, que me para por la calle, en el supermercado o cuando estoy haciendo deporte, y me da las gracias, me reconoce el trabajo realizado. Habrá cosas que habrán gustado más y otras menos, pero todo lo hicimos con el convencimiento de que era lo mejor para Lorca.

–¿Alguna actuación concreta por la que, cuando usted sea una persona mayor, presumirá delante de sus nietos?

–Hay varias, pero por decir alguna concreta, diría que el paso inferior de San Antonio. Fue una obra que reivindicamos antes de llegar al gobierno, en la que no todo el mundo creía y por la que peleamos mucho desde la alcaldía, porque era un punto negro de tráfico. Finalmente se hizo, en colaboración con la Comunidad Autónoma, y la verdad es que ha servido para limpiar el tráfico y mejorar el entorno. Es una de las cosas que, cuando tenga nietos, que espero tenerlos, les contaré que se hizo cuando su abuelo era el alcalde de Lorca.

–Tras las elecciones de 2023, la sensación que quedó en su caso y en el de otros alcaldes socialistas es que les lastró la imagen de Pedro Sánchez y el Gobierno de España. ¿Cree que fue así?

–Efectivamente, pues no pasó solo en la Región de Murcia, sino que fue una ola que recorrió toda España. A un gran presidente autonómico socialista como Fernández Vara también le pasó. La imagen del partido a nivel nacional estaba bajo mínimos, cuesta abajo, y nos afecto a todos. Y da rabia, porque tradicionalmente los ciudadanos distinguían el ámbito local del autonómico y el nacional a la hora de votar. Fue algo injusto, porque arrastró a muchos alcaldes y presidentes que estaban realizando una gran gestión. Pero cuando uno está en un partido tiene que estar sometido a estas cuestiones. Otras veces el partido va como un tiro a nivel nacional, como ocurrió en 2019, y te ayuda a ganar elecciones locales. Da coraje, porque muchos alcaldes de entonces nos quedamos con la sensación de dejar el trabajo a medias, porque nos pasamos la mitad del mandato 2019-2023 luchando contra la pandemia, que era lo prioritario, y muchísimos proyectos empezaron muy tarde, sin tiempo suficiente para culminarlos.

–Nicolás Redondo Terreros decía el pasado lunes en LA VERDAD que Pedro Sánchez, con sus pactos con los independentistas, sacrifica el poder autonómico y local para conservar el Gobierno de España y ser él la única fuente de poder del PSOE. ¿Está de acuerdo?

–Nicolás Redondo Terreros está desde hace tiempo peleado con el mundo, especialmente con la dirección del PSOE. Vamos a ver, la aritmética parlamentaria a nivel nacional es la que es y estoy seguro de que si el PP sumara solo con los independentistas, pactaría con ellos. Acuérdese de que Aznar hablaba catalán en la intimidad. Pero es verdad que ha habido decisiones a nivel nacional, por parte del Gobierno actual, que son difíciles de entender, explicar y defender en una región como Murcia, y eso supone una dificultad añadida a la actividad política municipal. Porque esas decisiones que a lo mejor no afectan tanto al día a día del ciudadano, que es la trinchera en la que nos movemos nosotros, sí tocan el sentimiento y la percepción que se tiene de la gestión local.

–El PSOE de Lorca siempre fue contestatario. Su antecesor Miguel Navarro era muy valorado por enfrentarse al partido en temas de agua. ¿Se arrepiente de no haber sido más rebelde?

–Nosotros en el Ayuntamiento de Lorca recurrimos en los tribunales algunas decisiones del Gobierno de España sobre el Trasvase Tajo-Segura. Hemos sido reivindicativos, quizás no tanto públicamente, pero sí en los órganos que teníamos que serlo. Quiero recordar, por ejemplo, que a pesar de que fueron otros los que hicieron ruido, nosotros logramos que se cambiara el diseño del paso del AVE, conseguimos el soterramiento al 100% y el inicio de las obras del Palacio de Justicia. Salvo Emiliano García-Page, que es un caso muy específico, en casi todos los sitios hubo políticos socialistas bastante reivindicativos que también fueron arrastrados por esa ola de mayo de 2023. Yo pienso que, como decía un alcalde del PP con el que trabajé, se cazan más moscas con miel que con vinagre. En mi caso, siendo más reivindicativo o menos, los resultados electorales hubieran sido muy parecidos.

–¿Y se sintió apoyado por el partido a nivel regional?

–Quizás hubo un tiempo en el que tuvimos la sensación de que se estaba más pendiente de Murcia y Cartagena que de Lorca, aunque es verdad que nosotros hemos estado representados en las ejecutivas regionales. Antes, con Marisol Sánchez Jódar, y ahora también con Marisol y con José Ángel Ponce, que es uno de los grandes valores que tenemos en la Agrupación Socialista Lorquina. Estoy convencido de que en la nueva dirección del PSRM, Lorca tendrá un papel protagonista en la toma de decisiones.

–¿Por eso apoyó en las primarias a Francisco Lucas antes que a Diego Conesa?

–Las primarias te obligan a elegir. Los dos eran candidatos, cada uno con sus características, que hubieran tratado de hacerlo lo mejor posible. En mi caso, después de meditarlo y consultarlo con personas en las que confío plenamente como María González Veracruz, decidí apoyar a Francisco Lucas, porque entiendo que es la opción con un recorrido más a medio plazo para hacer las cosas con cierta calma, con cierta planificación.

–¿Le hubiera gustado que se presentase su amiga María González Veracruz? ¿Se le ha pasado el tren del liderazgo regional?

–Bueno, esto es una cuestión muy personal. Ella está haciendo un gran papel en la Secretaría de Estado, es una política con mucha capacidad y esas cuestiones de lanzarse o no a un proceso de primarias dependen mucho, como ha pasado a mí, de las circunstancias personales de cada momento. María es un valor que está ahí, una mujer joven, preparada, con una gran experiencia y que está haciendo un gran trabajo como secretaria de Estado, como hemos podido comprobar en Lorca con la expansión de la cobertura de fibra en las zonas rurales. Ella siempre va a estar a disposición del partido, donde el partido considere que puede realizar un mejor trabajo.

–¿Siente que la Región le da la importancia que merece a Lorca como tercera ciudad?

–En Lorca tenemos la sensación de que el eje Murcia-Cartagena lo engulle todo, o casi todo, a nivel de recursos, de presupuestos, de infraestructuras, etc. Le voy a poner un ejemplo. Llevamos más de diez años de retraso con una infraestructura autonómica que entendemos que es esencial, como la conexión de Lorca con Caravaca por autovía. Si tú tomas una imagen de la Región, la única gran bolsa de terreno que no está conectada por una vía rápida es esa entre Lorca y Caravaca. Esta infraestructura supondría ya no sólo vertebrar toda la Región, sino que beneficiaría muy especialmente a una zona afectada por el fenómeno de la despoblación. Hay un proyecto de 2010, que vino aquí a presentar Valcárcel. Lo hemos pedido insistentemente, pero vemos que se hacen otras infraestructuras y la nuestra no llega. Por no hablar de la gran preocupación del Área III de Salud, que no solo afecta a Lorca, pero como municipio que la compone nos sentimos totalmente discriminados. Tenemos menos médicos, menos enfermeros, menos personal y, por lo tanto, las listas de espera más altas de la Región y una atención a veces deja que desear, pese a los grandes esfuerzos que realizan los profesionales sanitarios.

La biprovincialidad

–¿Puede surgir un sentimiento provincialista en Lorca?

–No creo. Pero animo a un debate sosegado sobre el tema de la biprovincialidad de la Región. Nosotros tenemos cerca a Almería y hemos visto que las diputaciones provinciales, cuando están bien gestionadas y orientadas, repercuten mucho en los municipios, en los ciudadanos. Así que no estaría mal hacer un estudio serio sobre la biprovincialidad. A lo mejor nos sorprendemos.

–Uno de los momentos más tensos de su mandato fue el asalto al Pleno por parte de un grupo de ganaderos. ¿Cómo lo vivió?

–Me dolió no solo el hecho en sí, que es muy grave asaltar el mayor órgano de representación democrática de un municipio, sino sobre todo la imagen que se dio de Lorca al exterior. Abrimos todos los informativos de radio, de prensa, de televisión nacional e internacional. A mí me llamaron de Inglaterra y hasta de países suramericanos... Se echaban por tierra todos los esfuerzos por mostrar Lorca como una ciudad acogedora y de servicios, que se quiere posicionar turísticamente y ser motor económico. Además, me voy con la certeza de que los autores intelectuales de ese acto no van a dar explicaciones a nadie. Quienes lo hicieron materialmente probablemente paguen el pato, pero los autores intelectuales se irán de rositas.

–¿Por autores intelectuales se refiere al Partido Popular de Lorca y al actual alcalde?

–No puedo afirmar públicamente que estuvieran detrás. Lo único que puedo decir es que la primera medida que tomaron cuando recuperaron el gobierno municipal fue retirar la personación del Ayuntamiento de Lorca en el procedimiento judicial. Que cada uno saque sus conclusiones.

–¿Quién será el próximo alcalde o alcaldesa de Lorca?

–Yo espero que sea un alcalde o alcaldesa socialista. Isabel Casalduero coge el relevo en la portavocía del PSOE y, si decide aspirar a ser candidata a la alcaldía, para lo cual tendrá que superar los procesos internos, es una persona completamente preparada y capacitada.