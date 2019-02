El TSJ deja fuera de la lista a una de las interinas que no pudo inscribirse en las oposiciones FUENSANTA CARRERES Miércoles, 13 febrero 2019, 07:28

Los siete docentes interinos que se quedaron fuera de las listas de profesores porque no pudieron formalizar su inscripción en el proceso de oposiciones pierden opciones de ser incluidos después de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que ha rechazado las demandas de una de ellas al considerar que «no se vulneraron sus derechos fundamentales». El fallo destaca, además, que «se aprueba así la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos de los procedimientos de ingreso».

La opositora demandó, en los mismos términos que el presidente del sindicato Aidmur, que aunque formalizó en fecha su inscripción a través del sistema de firma electrónica instaurado el pasado año en las oposiciones a docente celebradas en julio, su nombre no figuraba en las listas de admitidos ni excluidos. El TSJ permitió a los opositores afectados por esa circunstancia participar en el proceso selectivo como medida cautelar y en el caso de la interina que ya ha recibido su sentencia, ser evaluada, «sin que alcanzase el mínimo para seguir en el proceso selectivo». El TSJ estima en su fallo que aunque los interinos afectados llegaron a pagar las tasas, ese abono no supone «la sustitución del trámite de cumplimentación telemática, en tiempo y forma, de la solicitud de participación», tal y como recoge la orden relativa a la inscripción. «Al estar vinculada la Administración por las bases de la convocatoria, no puede hacer ninguna excepción, porque surpondría una diferencia de trato entre los aspirantes que han cumplido las bases del procedimiento, lo que vulneraría el principio de igualdad».