Qué debes hacer si te pica una medusa en una de las playas de la Región La presencia de especies peligrosas en estas costas es muy excepcional, pero se debe evitar entrar en contacto todas ellas

En las costas de la Región de Murcia es excepcional la presencia de especies peligrosas. A pesar de esto, se recomienda no entrar en contacto con los ejemplares que navegan por el mar y con los que han sido arrastrados a la orilla de la playa, «ya que aún podrían liberar aguijones venenosos al tocarlas, dado que su poder urticante persiste hasta 24 horas en condiciones de sequedad», explicó el director general de Salud Pública y Adicciones, José Jesús Guillén.

Los síntomas más comunes en este tipo de accidentes son escozor cutáneo y enrojecimiento de la zona, que puede ir acompañado de hormigueo, dolor punzante, inflamación y marcas del tentáculo del animal, ya que las medusas utilizan su veneno como protección y lo expulsan a través de aguijones microscópicos que tienen en las extremidades.

Excepcionalmente existen otros síntomas como dolor de cabeza, problemas digestivos o espasmos que incluso pueden aparecer varias horas después de la picadura, por lo que debes estar atento en los momentos posteriores a la picadura.

Guillén explicó que «la gravedad de la reacción depende, entre otros factores, de la susceptibilidad individual y de la especie de la medusa». En estos casos, recordó que «se debe contactar de forma inmediata con los servicios de emergencia», ya que la picadura de medusa también puede provocar desorientación, problemas respiratorios e incluso cardiacos.

Ni amoníaco ni vinagre

Aunque normalmente se aconseja aplicar amoniaco o vinagre en la herida, lo recomendable es limpiar la zona afectada con agua salada (nunca dulce) o suero fisiológico, y retirar con unas pinzas los restos de tentáculos que hayan podido quedarse adheridos a la piel. Posteriormente, es importante aplicar frío en la zona afectada durante al menos 15 minutos sin que el hielo entre en contacto directo con la piel.

En el caso de que haya quedado una herida abierta, se recuerda que esta se puede infectar, por lo que es necesario proteger la piel hasta que cicatrice y así evitar problemas mayores provocados por el trato posterior de la picadura.