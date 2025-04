Cuatro de cada diez migrantes sufren discriminación al buscar vivienda

Aziz Diouf: «Te dicen que no quieren extranjeros, tal cual»

El presidente de la Asociación de Senegaleses, Aziz Diouf, hace tiempo que no tiene que enfrentarse a la búsqueda de una vivienda. Reside con su esposa en una casa en propiedad en la pedanía murciana de Puente Tocinos, pero tanto por sus experiencias pasadas como por su contacto con los compatriotas a los que trata de ayudar, conoce bien los obstáculos que encuentra un africano que se presenta como candidato a inquilino. «Muchas veces, te dicen directamente: 'No, no, perdona, es que el propietario no quiere extranjeros'. Así, tal cual», denuncia. «Da muchísima pena que estemos en 2025 y sigamos así. Conozco a muchos chicos con papeles y con trabajo, que pueden pagar y que están buscando, pero nadie les alquila. Muchos acaban en la calle».