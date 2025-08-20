La Comunidad es la segunda con más empleos en el sector agrario y alcanza ya los 80.000 A nivel nacional la producción ganadera destaca como el subsector con mayor representación de trabajadores extranjeros

La Región de Murcia es la segunda con mayor ocupación en el sector agro, con un total de 80.069 empleados, que representan al10,7% del total nacional. Según un informe publicado este miércoles por Randstad Research correspondiente al primer trimestre de 2025, la Comunidad Autónoma se sitúa por detrás de Andalucía, que cuenta con más de 243.500 personas empleadas, más del 32% del la población estatal que se dedica al sector.

La producción ganadera destaca como el subsector con mayor representación de empleados extranjeros, ya que se disparó un 53% entre año y año, mientras que el volumen de trabajadores españoles retrocedió un 1,3%.

A nivel nacional, el sector empleó a 759.000 personas en el primer trimestre de 2025, registrando un leve decrecimiento respecto al cierre de 2024. Sin embargo, en términos globales, el 72% de los ocupados en agricultura, ganadería y pesca son españoles -546.000 personas en el primer trimestre de 2025-, mientras que los extranjeros se mantienen estables en torno a los 200.000 trabajadores.

El informe alerta ,además sobre el envejecimiento de la mano de obra. Más de la mitad de los trabajadores tienen 45 años o más. Los mayores de 55 ya representan el 27,7% del total; el grupo más numeroso de edad es el de 45 a 54 años, con 213.404 personas, seguido muy de cerca por los mayores de 55, que suman 207.763. En el extremo opuesto, los jóvenes de 16 a 24 años apenas suponen un 4,5% del empleo, una señal de alerta para el futuro del sector.

El empleo femenino muestra una tendencia positiva en el último año. En el primer trimestre de 2025, alcanzó un total de 210.623 trabajadoras, que equivale al 27,8% del conjunto del sector. Este crecimiento contrasta con la ligera reducción del empleo masculino, que se sitúa en 548.116 ocupados.

