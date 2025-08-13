La Comunidad refuerza la proyección regional como destino turístico con un centenar de acciones promocionales Durante el primer trimestre se realizaron actuaciones de alcance nacional e internacional como ferias, workshops y presentaciones de destino

Imagen de una de una promoción llevadas a cabo por la Consejería de Turismo durante la celebración de FITUR.

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, a través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), intensificó su estrategia de promoción durante la primera mitad de 2025, con un balance que alcanza las 100 actuaciones, de las cuales 80 se han dirigido al sector turístico profesional y el resto a público final.

Entre estas iniciativas destacaron 10 ferias especializadas nacionales e internacionales (entre las que se encuentran citas como Fitur, ITB de Berlín o The Meeting Show), 10 workshops y 14 presentaciones que han permitieron establecer contacto directo con cerca de un millar de profesionales, incluyendo turoperadores, agencias de viaje y medios especializados, consolidando así alianzas estratégicas y abriendo nuevas oportunidades para el destino.

Actuaciones clave de esta hoja de ruta fueron los viajes de familiarización, 'fam trips' y 'press trips'. Hasta el mes de julio, el Itrem organizó 20 viajes de familiarización, en los que participaron 164 agentes, que pudieron conocer de primera mano la oferta turística regional.

Los participantes procedieron de mercados estratégicos como Reino Unido, Irlanda, Francia, Holanda Italia, Polonia y República Checa. Además, los 'fam trips' tuvieron un campo de actuación diversificado, que abarcó desde operadores especializados en turismo cultural, gastronómico y deportivo, MICE y golf, hasta representantes de líneas aéreas, alta velocidad, periodistas y creadores de contenido.

El director del Itrem, Juan Francisco Martínez, resaltó que «la promoción experiencial y personalizada que ofrecen estos viajes de familiarización transmite de la mejor manera posible los valores del destino».

En este sentido, añadió que «estas acciones facilitan la inclusión de la Región en catálogos turísticos de los operadores, en paquetes especializados y medios de comunicación, con un impacto directo en la comercialización y la imagen de marca de la Región de Murcia».

Este conjunto de actuaciones «refleja la apuesta decidida del Gobierno regional por posicionar la Región de Murcia como un destino competitivo y diversificado», señaló Martínez, con una oferta atractiva tanto para el mercado nacional como internacional, aprovechando la diversidad de su oferta, así como otras ventajas diferenciales como el clima y la mejora de su conectividad con la Alta velocidad entre Madrid y Murcia y la conexión aérea directa este verano entre la Región y siete países y 22 aeropuertos europeos.