Fotografía de grupo de los premiados tras el acto de entrega de de 'Encuentro TF'. UMU

La Comunidad impulsa el Campus Mare Nostrum con medio millón de euros

La cantidad, a repartir entre la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena, ayudará a financiar iniciativas que siguen apostando por la excelencia académica

Gema Albadalejo

Viernes, 22 de agosto 2025, 23:10

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, que dirige Juan María Vázquez, ha sacado adelante la normativa que regula las actividades ... a las que el Campus Mare Nostrum (CMN), formado por la Universidad de Murcia (UMU) y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), destinará una ayuda de medio millón de euros concedida por la Comunidad Autónoma. Ese dinero permitirá impulsar el desarrollo de actividades de investigación y las iniciativas que el proyecto lleva a cabo. La UMU recibirá 333.000 euros y la UPCT percibirá 167.000.

