Comunidad y empresas insisten en que las plantas de biometano de la Región de Murcia no generarán olores El director general de Medio Ambiente asegura que la legislación de la Región ofrece «garantías 100%», mientras que el promotor de la instalación de Molina, una de las que más rechazo vecinal genera, señala que su diseño impide molestias «hasta al de la parcela de al lado»

David Gómez Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:08 | Actualizado 14:16h. Comenta Compartir

La Comunidad y las empresas promotoras de las plantas de biometano planificadas en la Región de Murcia están de acuerdo en atribuir a la «desinformación» el rechazo vecinal a estas instalaciones que ha surgido en municipios como Molina de Segura, Mula y Las Torres de Cotillas.

Con el objetivo de combatir esta «desinformación» y poner los puntos sobre las íes sobre los beneficios de estas plantas que pretenden convertir los residuos orgánicos en energía renovable a través de la tecnología, la Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de Murcia (AEMA-RM) organizó este jueves en la sala de catas de Estrella de Levante la jornada 'Murcia ante el reto de la economía circular: del residuo a la energía renovable. El biometano como factor clave en la descarbonización', que contó con la asistencia del director general de Medio Ambiente de la Comunidad, José Antonio Mata, y responsables de distintas empresas que promueven proyectos de este tipo, como Francisco Maza, CEO de Heygaz, que está detrás de la planta de biometano de Molina de Segura, una de las que más contestación social está recibiendo.

José Antonio Mata consideró «normal» la inquietud que pueda sufrir la ciudadanía de la Región ante estos proyectos, pero recordó que en Europa hay 21.000 plantas de este tipo, cuyo objetivo principal es la gestión de residuos. Unos residuos «que existen y seguirán existiendo, haya plantas de biometano o no, y lo que tenemos que hacer es darle la mejor gestión medioambiental, la que sea medioambientalmente más sostenible».

En ese sentido, el director general señaló que el Gobierno de la Región de Murcia está ofreciendo «las mayores garantías posibles» en los procedimientos de evaluación ambiental y autorización ambiental integrada, trámites administrativos a los que tienen que someterse los empresarios que pretenden construir plantas en distintos municipios. Según Mata, la Región de Murcia va en su legislación más allá que otras comunidades autónomas, «pues nosotros aplicamos las mejores técnicas disponibles a nivel europeo en todas las plantas que se van a instalar, garantizando que no haya impacto, ni de olores ni emisión, en el entorno».

El responsable de Medio Ambiente afirmó que en la Consejería hay «muchísimas» solicitudes para instalar plantas de biometano, pero avanzó que no todas serán una realidad y que «muchas decaerán por cuestiones urbanísticas». En cualquier caso, insistió en que estos proyectos tienen en la Región «garantías 100%» y que son un aliado para combatir la despoblación. No obstante, la Comunidad sigue sin contar con una regulación específica sobre las plantas de biometano.

También garantiza que no generará olores la planta de Molina de Segura, el CEO de Heygaz, Francisco Maza. «Hoy en día existen tecnologías suficientes como para evitar que pueda generarse olores que puedan ser molestos para la población y eso se puede controlar desde lo que es el diseño de la planta, porque hay mucho tipo de plantas y algunas de ellas pueden ser más controvertidas porque tienen, por ejemplo, almacenamiento de residuos en superficie, mientras que hay otro tipo de plantas que no tienen almacenamiento de residuos en superficie y que aplican mejores tecnologías disponibles para evitar que salgan olores de la facilidad y que puedan molestar, no ya a los vecinos que están a un kilómetro, sino a la parcela de al lado». En el caso de la planta de Molina de Segura, «el diseño que estamos haciendo prevé cero unidades de olor en el límite de batería de la facilidad».

El empresario recordó que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima habla de que se tienen que producir 20 teravatios por hora de biometano para 2030, para lo que serían necesarias «aproximadamente unas 500 plantas como la que se está construyendo en Molina». Un objetivo al que ve muy difícil de alcanzar al ritmo actual.

Agua para reutilizar

En el caso de la planta de Molina, Maza reiteró que no tratará purines y que procesará unas 40.000 toneladas de residuos. Además, el CEO señaló que las plantas pueden contribuir a aumentar las aportaciones de agua en una comunidad con escasez de recursos hídricos como la Región de Murcia. «El 80% de lo que entra en una planta de biometano es agua. Entonces, una vez que ese 20% de materia orgánica se descompone en metano, el CO2 de origen biogénico circular se devuelve a la atmósfera, y el metano se inyecta en la red de gas, el resto, que es agua nitrogenada, legalmente está considerada residuo, pero se puede aplicar al campo porque es un biofertilizante», explicó.

Por su parte, Daniel Robles, presidente de la Asociación de Empresas del Medio Ambiente de la Región de Murcia, subrayó que el biogás «es una energía renovable, limpia, con una tecnología contrastada, que viene a solucionar un problema, no solo a la industria, sino también a un tema estratégico que tiene España, que es la dependencia energética de países terceros». Robles considera que, una vez que se construyan estas plantas de biometano, como en el caso de Molina de Segura, «podrán ser visitadas por los ciudadanos y nos daremos cuenta de que ni generan olores, ni tienen ningún problema significativo de impacto».

Temas

Región de Murcia