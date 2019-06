«Los clientes quieren tartas que representen sus vidas» Ana Belén García, con un postre de paparajote. / LV Ana Belén García, pastelera ANTONIO GREGORIO Alhama de Murcia Sábado, 22 junio 2019, 10:49

Esta alhameña, vecina de El Cañarico, es conocida por su buena mano a la hora de elaborar postres. A finales de 2013 tuvo la oportunidad de montar, junto a su pareja, una cafetería-pastelería y aprovechó para desarrollar y modificar algunas recetas adaptándolas al público extranjero. En 2014, el embajador inglés, Simon Manley, contó con sus dulces en una recepción. En 2017, ganó una competición en Rímini, Italia. Ahora, su negocio se encuentra en Alhama de Murcia y lanzó unas tortas artesanas con un sabor muy murciano que hace las delicias de todo el que las prueba.

-¿De qué trata este dulce representativo de la Región de Murcia?

-Después de varios años de prueba, evolucionamos una receta típica de Murcia, creando la 'Torta de Paparajote'. Se puede degustar en todos los centros de artesanía de la Región.

-¿Es el paparajote un dulce que se puede tomar de diferentes formas?

-Este innovador dulce puede ser tomado a cualquier hora del día y cualquier día del año. Tenemos el sabor tradicional del paparajote sin la fritura ni la hoja. A raíz de innovar con este producto, lo usamos en tiramisú, como base en milhojas... Con un helado de vainilla o chocolate está increíble, es un producto muy versátil y al cual se le puede sacar un gran partido en muchas otras recetas.

-¿Cuál es su especialidad?

-No tengo una en particular, pero si me decidiese por alguna, las tartas tematizadas. Me hacen sentir muy bien con el resultado. Siempre son un reto y hacen que me supere constantemente.

-¿Qué es lo que más suelen pedir los clientes?

-Casi todos vienen para que le realicemos tartas donde se representen detalles de sus vidas. Lo mejor es el resultado, que es más que una tarta, es una experiencia. En una ocasión, un cliente nos pidió para la comunión de su hijo una gran tarta de 'Toy Story'. Cuando la sacaron en la comunión, el niño se negó a que se cortara y tuvo el padre que salir corriendo a buscar dulces para entregar en el banquete.

-Le habrán pedido formas de lo más inusuales...

-Una vez tuve que ingeniármelas para meter 30 anillos de colores dentro de una tarta, con cintas colgando alrededor de ella para que a la vez tirasen y recibieran el premio correspondiente. De las que no se puede contar, las mas divertidas siempre son las de despedidas de soltero...

-¿La pastelería también innova y mejora sus técnicas?

-Por supuesto, el cliente ve innumerables programas en televisión donde se hacen algunas recetas que luego son imposibles de realizar en su casa, y claro, nos la piden a nosotros, así que debemos estar actualizados para atender ese tipo de demandas.

-Los gustos de los clientes cambian. ¿Quedó atrás por ejemplo la torta de merengue?

-No diría atrás, pero la gente joven prefiere otros sabores y texturas.

-¿La tradición sigue estando presente?

-Si no fuera por mi abuela, yo no estaría donde estoy hoy. Ella me inspiró en este aspecto. Es un honor y espero que donde esté se sienta orgullosa de su nieta y de dar a conocer sus recetas para que todo el mundo las disfrute.

-Y, ahora, con el verano, ¿cuál sería el sabor perfecto?

-Indudablemente, los sabores refrescantes y que apetecen cuando el calor aprieta. Una buena tarta de queso y melón, unos semifríos de mango, de fresa o chocolate pero, sobre todo, que sean ligeros.