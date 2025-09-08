Vuelven los bonos para los parkings en la Glorieta y la plaza de Europa de Murcia Los pases se podrán utilizar todo el año sin restricción de fechas o franjas horarias

El parking de la Glorieta en Murcia será uno de los que entren en este abono.

LA VERDAD Lunes, 8 de septiembre 2025, 11:44

Vuelven los bonos para aparcar a precios más económicos a dos de los parkings más solicitados de Murcia. El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, anunció este lunes el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Murcia y Telpark que permitirá tener abonos multipase en los aparcamientos de Glorieta y Saavedra Fajardo.

Esta medida se articulará a través de bonos de 5, 10 y 20 usos que podrán adquirirse desde este lunes y hasta el 30 de septiembre a través de la aplicación 'Telpark', y permitirán aparcar hasta 12 horas en Saavedra Fajardo por 5,99 euros y en Glorieta de España por 7,49 euros.

Estos pases podrán utilizarse durante todo el año sin restricción de fechas o franjas horarias, convirtiéndose de esta forma en una alternativa de estacionamiento para residentes y cuantos acuden al centro de la ciudad por motivos laborales o de ocio.

A la hora de adquirir los bonos, los clientes introducirán la matrícula de su coche asociado al bono y podrán entrar y salir sin necesidad alguna de sacar ticket ni de pagar en efectivo, gracias a un sistema de lectura digital de matrículas. Este mecanismo garantiza la rapidez, seguridad y eficacia del servicio ofertado, permitiéndose además el cambio de la matrícula asociada a la promoción.

Tanto el concejal como el Delegado Regional de Telpark, Óscar de Pablos, destacaron que esta colaboración se convierte en una potente herramienta para dinamizar el comercio de proximidad gracias a su ubicación estratégica.

Indicó Muñoz que se trata de la primera ocasión en que estos bonos llegan al subterráneo ubicado en la Plaza de Europa, lo que permitirá potenciar la plaza de abastos de Saavedra Fajardo junto a la que se ubica.

Apuesta por la sostenibilidad

Este acuerdo es también una apuesta por la sostenibilidad, por lo que quienes adquieran uno de estos pases, disfrutarán hasta final de año de un 30% de descuento en la carga de su vehículo eléctrico en cualquier estacionamiento de Telpark de España y Portugal. De esta forma, se da acceso a precios rebajados a los más de 1.300 puntos de recarga con los que cuenta la compañía en la Península.

Además, la puesta en marcha de estos bonos permitirá reducir el tráfico y las emisiones producidas durante la búsqueda de aparcamiento, que señalan los expertos como los momentos en que se produce una mayor contaminación.

Este acuerdo viene a complementar el Plan Especial de Movilidad puesto en marcha por el Consistorio con motivo de la Feria de Septiembre, que incluye el refuerzo del transporte público y la gratuidad de más de 8.000 plazas en los disuasorios de Loaysa, Atocha, Fuenteblanca y Justicia, a las que se suman ahora las más de 500 con las que cuentan estos estacionamientos.

Señala Muñoz que, con esta iniciativa se busca reducir la contaminación y el tráfico, al dar facilidades y alternativas reales, fiables y económicas a los ciudadanos para el estacionamiento de sus vehículos al tiempo que se apoya con medidas reales el comercio de proximidad y a los locales de restauración del centro.

En esta apuesta se enmarcan también el inicio de las obras del disuasorio de Hacienda, la licitación de los trabajos para la apertura de Abenarabi o la remunicipalización el pasado año del de Verónicas, que trajo consigo una rebaja en las tarifas de entre el 40% y el 80%.