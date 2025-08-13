Siete detenidos por robo con fuerza en una residencia de estudiantes de Murcia Los arrestados, con varios antecedentes policiales, ya han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial

Siete personas fueron detenidas por la Policía Nacional tras forzar y fracturar la puerta de acceso de una residencia de estudiantes de Murcia e intentar sustraer efectos de las habitaciones.

Fueron dos vecinos los que llamaron, alrededor de las 15 horas, para alertar de que un grupo de personas estaban accediendo por la fuerza a un edificio situado en la ciudad. Inmediatamente varias patrullas de la Policía Nacional se dirigieron al lugar y confirmaron que la puerta de acceso a dicho inmueble se encontraba fracturada y forzada. Los agentes procedieron a realizar la inspección del edificio, durante la cual localizaron a siete hombres que se dirigían a la salida del mismo portando objetos provenientes de las habitaciones, tales como microondas, almohadas y un colchón.

Personado el propietario de las instalaciones, manifestó a los policías que el edificio es una residencia para estudiantes de nueva creación y los efectos que intentaban sustraer estas personas se encontraban en el interior de las habitaciones.

Por todo ello, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de los siete hombres sorprendidos en el interior del inmueble por la comisión de un delito de robo con fuerza, a quienes les constan numerosas detenciones anteriores por delitos contra el patrimonio. Los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia para la adopción de las medidas cautelares oportunas.