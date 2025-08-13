La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de un agente recibiendo llamadas del 091. Policía Nacional

Siete detenidos por robo con fuerza en una residencia de estudiantes de Murcia

Los arrestados, con varios antecedentes policiales, ya han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial

LA VERDAD

Miércoles, 13 de agosto 2025, 08:44

Siete personas fueron detenidas por la Policía Nacional tras forzar y fracturar la puerta de acceso de una residencia de estudiantes de Murcia e intentar sustraer efectos de las habitaciones.

Fueron dos vecinos los que llamaron, alrededor de las 15 horas, para alertar de que un grupo de personas estaban accediendo por la fuerza a un edificio situado en la ciudad. Inmediatamente varias patrullas de la Policía Nacional se dirigieron al lugar y confirmaron que la puerta de acceso a dicho inmueble se encontraba fracturada y forzada. Los agentes procedieron a realizar la inspección del edificio, durante la cual localizaron a siete hombres que se dirigían a la salida del mismo portando objetos provenientes de las habitaciones, tales como microondas, almohadas y un colchón.

Personado el propietario de las instalaciones, manifestó a los policías que el edificio es una residencia para estudiantes de nueva creación y los efectos que intentaban sustraer estas personas se encontraban en el interior de las habitaciones.

Por todo ello, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención de los siete hombres sorprendidos en el interior del inmueble por la comisión de un delito de robo con fuerza, a quienes les constan numerosas detenciones anteriores por delitos contra el patrimonio. Los arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

