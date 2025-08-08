Un piloto, un ingeniero y un líder cooperativista se incorporan al callejero de Murcia La 'rotonda del avión' ya tiene denominación oficial y Juan Antonio Pedreño da nombre a un jardín; la artista Inés Salzillo, hermana del maestro imaginero, también entra

Pedro Navarro Viernes, 8 de agosto 2025

El municipio contará con veinte denominaciones nuevas en calles, jardines y plazas, tras su aprobación en el pasado Pleno de julio mediante un acuerdo que se dio a conocer este viernes. Algunos de los nombres que entran a formar parte del callejero son el de la artista barroca y hermana del maestro imaginero 'Inés Salzillo', por su contribución artística y como forma de visibilizar a las mujeres relevantes de la historia; y el del 'Pintor Eduardo Rosales' –en Algezares–, en reconocimiento a su legado artístico y aportación a la cultura murciana con su obra 'Venta de Novillos', de 1872.

También se incorpora el del 'Ingeniero Don José García León', fallecido en 2021, dedicación al servicio público, ya que tuvo a su cargo el impulso y ejecución de la red de Autovías del Estado en la Región. Además, Los Garres rendirá homenaje al líder cooperativista y presidente Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes), Juan Antonio Pedreño Frutos, natural de la pedanía y que dará nombre al jardín conocido como 'Huerto de los Simones'.

También se ha aprobado cambiar el nombre de la actual calle Cayuelas, en el Distrito Norte, por 'Pintor Joaquín Buendía', que desarrolló su trayectoria profesional en el taller ubicado en dicha vía. Por otra parte, en la esquina de Ronda de Garay con calle de la Gloria se encontrará la plaza 'El Jardincillo' que no tenía denominación, pero ha sido conocida así por los vecinos durante cuatro décadas. También se ha aprobado denominar 'Pepe Gelardo. Flamencólogo' a la vía peatonal entre las calles Torre de Romo y Pintor Muñoz Barberán de la ciudad.

En Beniaján el tramo comprendido desde avenida Fabián Escribano hasta calle de la Vía pasa a llamarse 'José Rubio'; y la conocida como 'rotonda del Avión' será nombrada en adelante 'Comandante José Alberto Marín Delgado', piloto de la Patrulla Águila natural de la pedanía. En Guadalupe, en la zona de la Fábrica de la Goma se establecen las denominaciones 'Cirujana Beatriz Febrero', 'Juan de Dios Cánovas García', 'Bibiano Guillén El Boticario', avenida 'Mujer Guadalupana' y 'Concepción Nicolas Ruiz'.

En Santiago y Zaraíche, el jardín ubicado en la avenida de Infantería pasa a llamarse 'Maestros Isidro Franco y Ana Carmen Quintanilla' y en El Raal se rendirá homenaje al 'Maestro Jesús Quintana'. En Nonduermas el carril ubicado en el Camino Hondo será ahora 'Carril Palomares'; en La Raya un nuevo paseo se llamará 'Acequia Puxmarina'; en El Puntal se nombra una vía avenida 'Juan Antonio Palazón Pascual'; y en Los Ramos el carril Pencho Perolo será en adelante 'carril de Los Arces'.

Propuesta de cualquier colectivo

Señalan fuentes municipales que la propuesta para una denominación, y su emplazamiento, puede partir de cualquier colectivo social, político, económico, educativo e incluso un particular, siendo la Comisión para la Denominación de Calles, Espacios y Edificios Públicos de Murcia y Pedanías la que determina su idoneidad.

Además, según el Reglamento regulador de la denominación y rotulación de vías, espacios y edificios públicos de titularidad municipal y numeración de edificios del municipio de Murcia, algunas de las normas reflejadas para aprobarlas son que podrá elegirse cualquier nombre que sea adecuado para su identificación y uso general, y en los supuestos de utilizar como denominación nombres de personas se procurará que tenga una especial relación con el municipio, bien por razón de su profesión u oficio o trayectoria de vida. En caso de carecer de dicha relación se procurará que se trate de una persona de prestigio a nivel nacional o internacional.

También se tendrá en cuenta mantener los nombres consolidados por el uso habitual o popular; no se repetirán nombres ya existentes en el callejero oficial; en los supuestos de denominaciones de edificios públicos de titularidad municipal, se procurará que el nombre propuesto tenga relación con el edificio a denominar, bien por su ubicación física, historia del edificio o actividad o funciones a los que se encuentre o haya estado destinado, y no podrán eliminarse o cambiarse aquellas denominaciones de viales o espacios públicos que tengan una antigüedad superior a los 100 años, contados a fecha de la adopción del acuerdo plenario.