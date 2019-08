El pequeño comercio de Murcia enfila la recta final de las rebajas de verano con malos resultados Varios viandantes pasean por la Gran Vía, junto al escaparate de una zapatería en sus últimos días de rebajas. / Edu Botella / AGM Las tiendas del centro apuntan un descenso de hasta el 30% en las compras de esta temporada de saldos MARTA SEMITIEL Lunes, 26 agosto 2019, 08:28

Las malas cifras no cogen por sorpresa a los pequeños comerciantes de Murcia, pues con este ya son varios los años que suman de caídas generalizadas en las ventas de las rebajas veraniegas. Sin embargo, esta época estival «ha sido mucho peor que en años anteriores», asegura a 'La Verdad' Lourdes Montejano en el interior de su pequeña tienda de moda y complementos.

Mucho peor significa, para ella, que sus ventas han caído un 30% respecto al año anterior. Al menos eso indican sus datos de julio y, «aunque todavía no he cerrado agosto, también van por el mismo camino». La vendedora cree que «esto no es algo que me pase a mí sola, es un mal generalizado en todo el pequeño comercio, se ha convertido en una tendencia y no solo sucede aquí. También pasa en otras ciudades», comenta por sus contactos con vendedores de otros lugares de España.

«Cada año pasa lo mismo, siempre es peor que el anterior y siempre queremos buscar alguna excusa. Que si la ciudad está vacía, que si no hay dinero... Esta vez lo achacamos a que la situación política ha sido mala. Pero la verdad es que no tiene que ver con eso, las ventas en rebajas caen un año tras otro para nosotros, y estábamos acostumbrados. Pero la verdad es que este verano han sido muy, muy flojas. Si te das una vuelta por el centro, todas las tiendas siguen llenas de ropa, y eso no es normal», continua explicando Montejano.

La Asociación de Comerciantes de Platería y Trapería estudiará qué iniciativas podrían incentivar las compras

Coincide con ella Manuela Correas, dependienta de una tienda de complementos, quien también asegura que «este verano ha sido peor que el del año pasado. Ha sido criminal». ¿En qué lo nota? Por supuesto, en las ventas, pero también «en que el año pasado había más extranjeros paseándose por las calles y entraban a comprar». Aunque la caída de las ventas en el comercio donde trabaja no han sido tan drásticas como en el de Montejano, la joven también apunta que «se ha vendido entre un 20% y un 25% menos. Yo imagino que es porque, con la recuperación de la economía, la gente ha dado prioridad a irse de vacaciones o a salir a cenar, y ahora se gastan menos en las rebajas. Además, ahora la gente se lo piensa mucho a la hora de comprar. La mayoría de las veces les dices el precio y directamente se van».

Esa reticencia de los clientes a comprar también la ha notado Montejano en forma de exigencia: «Antes venían al final de las rebajas buscando oportunidades, pero ahora se esperan al final de agosto para buscar cosas muy concretas que necesitan, prendas con características específicas y de una talla en particular. Y claro, eso en las últimas rebajas, ya es muy difícil de encontrar», señala.

Aunque acaban el día 31, algunos comercios continuarán con ofertas durante las primeras semanas de septiembre

La presidenta de la Asociación de Comerciantes de Platería y Trapería, Marisa Cano, también apunta en el mismo sentido que Correas para tratar de explicar por qué han caído las ventas en rebajas: «La gente tiene prioridades. Muchos se han ido a hacer unos cruceros fabulosos. Es cierto, quieren viajar y salir en verano, y también es verdad que en esta época se necesita menos ropa, que la gente compra cada vez más por internet y eso nos está haciendo mucho daño, y que el textil es un sector que tiene promociones durante todo el año», argumenta apuntando a que las causas son diversas, que varios factores motivan el descenso de las ventas.

Posibles soluciones

Aunque su joyería está cerrada por vacaciones, Cano sigue al pie del cañón con sus compañeros del centro. «He hablado con ellos y sí, todos dicen que las ventas han bajado. Aunque yo diría que un 30% es mucho. La mayoría han vendido un 20% menos», precisa para, después, lamentar que el Ayuntamiento no ha promocionado la ciudad este año al nivel de otras veces, y que por eso también ha caído la presencia de turistas. Sin embargo, Cano es consciente de que «está todo cambiando y hay que adaptarse a los nuevos tiempos». Y con esto se refiere a que el pequeño comercio debe «reinventar las rebajas».

Ella, por ejemplo, dijo haberse llevado algunas joyas «para hacer una exposición en la playa. Es por eso que por lo menos estoy sacando los gastos adelante. Hay que buscar soluciones, reinventarse», repitió. Y como representante del comercio minorista del centro de la capital, a Cano le preocupa el futuro de las ventas, no solo en época de rebajas, sino durante todo el año. Por eso asegura que la asociación que ella preside «va a hacer un estudio en el que abordemos posibles soluciones, tenemos que pensar qué podemos hacer para sacar adelante nuestros negocios adaptándonos a los tiempos que corren».

Pero esas posibles soluciones que incentiven la actividad del pequeño comercio tendrán que esperar, al menos, a que comience la nueva temporada. De momento, estas rebajas finalizarán el 31 de agosto, «aunque sí que es cierto que, debido al calor y a que los clientes lo demandan, los pequeños comercios continuaremos al menos con una percha de género en rebajas durante las primeras semanas de septiembre», concluye Montejano.