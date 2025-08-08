Una mujer y una niña de 9 años, en estado grave tras chocar contra un camión en Murcia En el vehículo también viajaba otro menor que resultó herido leve

Un agente de la Guardia Civil de Tráfico, en una imagen de archivo.

EP Viernes, 8 de agosto 2025, 12:13 Comenta Compartir

Una mujer y una niña de nueve años resultaron heridas graves este jueves por la noche al chocar contra un camión cuando circulaban por la autovía A-30, a la altura de Murcia. En el vehículo también viajaba un menor de 11 años que sufrió heridas leves.

Según informó Guardia Civil de Tráfico, el siniestro se registró sobre las 23.40 horas, en el kilómetro 165,650 de la A-30, cuando, por causas que se desconocen, se produjo una colisión por alcance entre ambos vehículos.